Stuttgarter Nachrichten: Razzien bei Salafisten-Netzwerk

Stuttgart (ots) - Die Razzien werden kurzfristig Unruhe in die salafistische Missionierungsszene bringen. Austrocknen wird das Verbotsverfahren sie nicht. Das kann der Rechtsstaat nur bedingt - wenn überhaupt. Diesen Sumpf aus Spendensammlungen, kruden Interpretationen des Korans und der mündlichen Überlieferungen des Lebens Muhammads trocken zu legen, der Radikalisierung von Muslimen den Kampf anzusagen, ist Aufgabe aller Menschen in Deutschland. Dazu braucht es eine breite Diskussion darüber, was Werte wie Toleranz und Gleichberechtigung wert sind. Und darüber, was diejenigen wert sind, die diese Werte schützen sollen: Polizisten, Verfassungsschützer, Staatsanwälte und Richter. In allen Fällen gibt die deutsche Gesellschaft zu wenig.

