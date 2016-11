Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Wahl Donald Trumps

Stuttgart (ots) - Erste Voraussetzung für einen Erfolg Trumps wird sein, dass Trump Amerika tatsächlich stärkt. Was nicht einfach wird. Schließlich hat gerade er das Land permanent schlecht geredet, die Spaltung vertieft - und das alles in der groben und schrecklich vergröbernden Wortwahl, die derzeit den politischen Diskurs in digitalen Netzwerken prägt. Außerdem kann auch Trump seinen Wählern die Illusion nicht erhalten, dass von der Globalisierung nur die positiven Folgen bleiben. Bloß weil er im Wahlkampf so getan hat, als könne er die negativen beseitigen. Eine Illusion, die zweifellos ganz wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen hat.

