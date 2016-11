Stuttgarter Nachrichten: zur PKW-Maut

Stuttgart (ots) - Was übrig bleibt, ist eine schier kraftmeierische Geste. Ausländische Reisende werden nun zur Kasse gebeten,und vielleicht schafft das mancherorts irgendeine Art einer stillen Befriedigung eines falsch verstandenen Gerechtigkeitsgefühls. Tatsächlich wird nur ein neues kleines Hindernis mehr in Europa aufgebaut, ein Stück mehr Bürokratie, ein Stück mehr Nationalisierung, ein Stück mehr Beeinträchtigung des freien Reisens. Womöglich ist es noch einfacher. Nur das Politische ist wichtig: diese Botschaft,dass man erreicht, was man sich vornimmt - notfalls auch gegen den erklärten Willen der Kanzlerin. Zuzutrauen wäre es der Partei Horst Seehofers.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell