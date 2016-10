Stuttgarter Nachrichten: zum Plan, das Alkoholverbot in Baden-Württemberg aufzuheben

Stuttgart (ots) - Dass der Tankstellenverband nun auf eine schnelle Umsetzung pocht, kann man ihm nicht verdenken. Dass das Innenministerium andere Dinge momentan für wichtiger hält, deutet darauf hin, dass die zuständigen Beamten das Vorhaben für das halten, was es tatsächlich auch ist: eine Schnapsidee. Das Verbot hat sich bewährt. Es gilt unter Experten bundesweit als vorbildlich. Trotzdem will das Land es nun wieder abschaffen - ohne Not und ohne vernünftigen Grund. Die ständige Verfügbarkeit von Alkohol ist unbestreitbar ein großes Problem - ob man den Erfolg des Verbots nun mit letzter Sicherheit messen kann oder nicht.

