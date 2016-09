Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum EU-Gipfel

Stuttgart (ots) - Doch so sehr eine europäische Wiedergeburt wünschenswert wäre, so sehr sind Zweifel angebracht, dass dies auch gelingt. Die EU hat einfach nicht mehr viele Fürsprecher unter dem Führungspersonal ihrer Mitglieder. Dort nimmt man lieber leise die Vorteile der Gemeinschaft in Anspruch, nur um über die Nachteile umso lautstärker herzuziehen. Und populistische EU-Skeptiker verbreiten unwidersprochen viel Unfug. Eine leidenschaftliche Verteidigung der unbestreitbaren Vorzüge der europäischen Integration - die Freizügigkeit etwa, der Binnenmarkt oder die Ausgleichsgelder für ärmere Regionen - sieht anders aus. Bezeichnend, dass die stärksten Verfechter der EU jenseits ihrer Grenzen zu finden sind - in der Ukraine oder in Barack Obamas Weißem Haus.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell