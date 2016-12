DEVK-Mitarbeiter spenden 40.000 Euro für regionale Hilfsprojekte

DEVK-Mitarbeiter sind Weihnachtshelden: 2016 spendeten sie über die Plattform "Pack mit an" mehr als 40.000 Euro für gemeinnützige Vereine in verschiedenen Regionen Deutschlands. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/36522 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - Die Aktion "Weihnachtshelden" ist ein voller Erfolg: DEVK-Innendienstmitarbeiter aus ganz Deutschland haben 40.000 Euro für gute Zwecke gesammelt. Auch Vertriebspartner engagieren sich für das neue DEVK-Spendenportal "Pack mit an". Seit dem Start im April kamen schon mehr als 80.000 Euro zusammen. Jeder kann mitmachen.

Von Mitte November bis Mitte Dezember 2016 haben DEVK-Mitarbeiter bundesweit persönlich Geld für gute Zwecke gespendet. Die Innendienstler haben sich als "Weihnachtshelden" bewiesen, indem sie gemeinnützigen Vereinen von ihrem Weihnachtsgeld etwas abgegeben haben. Die Regionaldirektionen und verschiedene Ressorts in der DEVK Zentrale hatten sich soziale Herzensprojekte ausgesucht - zum Beispiel, um Kindern oder Obdachlosen eine warme Mahlzeit am Tag zu ermöglichen. Die ausgewählten Initiativen engagieren sich für Kinder, Gesundheit und Lebenshilfe.

Das Unternehmen spendet weitere 10.000 Euro

Zusätzlich hat die DEVK unter allen geförderten Hilfsprojekten weitere 10.000 Euro verlost, die sich auf drei Aktionen aufteilen. Gewonnen hat die Regionaldirektion Frankfurt am Main: Sie erhält 5.000 Euro für das Projekt "Azubis brauchen deine Hilfe bei ihrem beruflichen Start ins Leben". Außerdem kommt der Vorstand höchstpersönlich in Frankfurt vorbei, um den Mitarbeitern ein Weihnachtsständchen zu singen. Weitere 3.000 Euro gehen an die Regionaldirektion Kassel für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit". Mit zusätzlich 2.000 Euro unterstützt die DEVK das Projekt "Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner e.V.", für das das Ressort von Vorstandsmitglied Bernd Zens gesammelt hat.

30 Euro spenden statt 10-Euro-Tankgutschein

Auch viele Außendienstler der DEVK haben sich 2016 für "Pack mit an" engagiert. Sie können sich für gemeinnützige Vereine in ihrer Region stark machen und ihre Kunden darauf hinweisen. So können Versicherte im Rahmen der Aktion "Kunden werben Kunden" wählen zwischen einem 10-Euro-Tankgutschein und einer Spendengutschrift in Höhe von 30 Euro auf www.pack-mit-an.de.

Jeder kann mitmachen

Die DEVK betreibt seit April 2016 das Portal "Pack mit an" in Kooperation mit Deutschlands größter Spendenplattform betterplace.org. Jeder gespendete Cent kommt zu 100 Prozent den ausgewählten Aktionen zugute. Über das DEVK-Spendenportal können nicht nur Mitarbeiter und Versicherte Gutes tun und online Geld spenden. Die DEVK lädt alle Menschen ein, sich daran zu beteiligen. Auch kleine Beträge helfen. Insgesamt sind 2016 mehr als 80.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet worden. Die Bescheinigungen fürs Finanzamt bekommen die Spender im Februar 2017 automatisch per E-Mail.

Die Aktion "Weihnachtshelden" auf dem DEVK-Spendenportal "Pack mit an" finden Sie hier: www.devk-weihnachtshelden.de

Ein Bildmotiv gibt es hier: www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_96064.jsp

Pressekontakt:

Original-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell