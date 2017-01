Six Day Berlin: Radsport-Klassiker steht im Zeichen von Kia

2 weitere Medieninhalte

Frankfurt (ots) -

- Zum 11. Mal in Folge ist Kia Motors Deutschland Titelsponsor des ältesten Sechstagerennens der Welt - Automobilhersteller sponsert auch das belgische Favoriten-Team - Neuer Name und live im TV: Six Day Berlin gehört zur neuen, internationalen "Six Day Series", die auf Eurosport übertragen wird

Das Berliner Sechstagerennen (19. bis 24. Januar) trägt ab diesem Jahr den Namen Six Day Berlin und bildet einen Höhepunkt der erstmals ausgetragenen "Six Day Series". Diese neuartige Rennserie mit den Stationen London, Amsterdam, Berlin und Kopenhagen sowie einer "Finalnacht" in Palma de Mallorca wird live auf Eurosport übertragen und führt ein hochkarätiges Fahrerfeld an die Spree, wo das älteste Sechstagerennen der Welt jetzt zum 106. Mal ausgetragen wird. Und der Radsport-Klassiker steht in diesem Jahr erneut im Zeichen von Kia: Der Automobilhersteller ist seit 2007 Titelsponsor des Berliner Sechstagerennens, das mit seiner einzigartigen Mischung aus Leistungssport und Unterhaltung jedes Jahr rund 70.000 Besucher ins Velodrom an der Landsberger Allee lockt.

Kia Motors Deutschland unterstützt den Six Day Berlin gemeinsam mit den Kia-Autohäusern Dinnebier, Dürkop, Levy Motor Company, Edel und Müller. Wie schon in den Vorjahren sponsert der Automobilhersteller dabei auch eins der insgesamt 16 Zweier-Teams, die um den Titel im Mannschaftswettbewerb kämpfen. Als Marke, die für ihre 7-Jahre-Herstellergarantie* bekannt ist, setzt Kia traditionell auf das Team mit der Startnummer 7 - zumal die legendäre "Schwarze Sieben" in Berlin den Ruf des Favoritentrikots hat. Diesen Ruf untermauerte 2016 das von Kia gesponserte belgische Duo Kenny de Ketele / Moreno de Pauw, das im Velodrom die gesamte Konkurrenz hinter sich ließ. In diesem Jahr werden der 31-jährige Routinier de Ketele und sein 25-jähriger Landsmann de Pauw erneut von Kia unterstützt und gelten nach ihren jüngsten Erfolgen beim Six Day London und Six Day Amsterdam nicht nur als Top-Favoriten für den Sieg in Berlin, sondern auch bei der "Six Day Series" insgesamt.

Die Stars der Sechstagerennen müssen vielseitig sein und über Sprinterfähigkeiten, taktisches Verständnis, fahrerische Variabilität und Ausdauer verfügen. Das zeigt schon ein Blick auf das Programm des Six Day Berlin. Das Rennen besteht im Hauptwettbewerb aus dem Zweiermannschaftsfahren sowie beliebten, kurzweiligen Disziplinen, zu denen neben dem Mannschaftsausscheidungsfahren, Wertungssprints, 1000-Meter-Mannschaftszeitfahren und Punktefahren auch die Dernyrennen gehören, die ebenfalls von Kia gesponsert werden. Dabei fahren die Radsportler mit hoher Geschwindigkeit im Windschatten eines Schrittmachers, der sie auf einem Derny genannten Moped durch das Rennen führt. An den ersten vier Tagen finden jeweils zwei Läufe des "Kia Derny Europapokals" statt, an den letzten beiden Tagen folgen das A- und B-Finale.

Kia Motors - neungrößter Automobilhersteller der Welt - engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjähriger Partner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Kia Motors Deutschland unterstützt zudem seit Ende 2014 die deutsche Eisschnelllauf-Nationalmannschaft als exklusiver Automobil-Partner.

