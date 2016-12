Sparsamster Hybrid: Kia Niro* stellt Guinness-Weltrekord auf

Frankfurt (ots) - Neues Crossover-Modell benötigt für die fast 6.000 Kilometer von Los Angeles nach New York nur 4,1 Tankfüllungen

Der Kia Niro hat bei einer "Coast-to-Coast"-Durchquerung der USA einen neuen Verbrauchsrekord für Hybridfahrzeuge aufgestellt. Für die 5.979 Kilometer lange Strecke, die zwischen den Rathäusern von Los Angeles und New York liegt, begnügte sich das neue Crossover-Modell mit 183,6 Litern Benzin. Das entspricht 4,1 Tankfüllungen und einem Durchschnittsverbrauch von knapp 3,1 Litern pro 100 Kilometer. Damit sicherte sich das Fahrerteam - Wayne Gerdes aus Carlsbad (Kalifornien) und Beifahrer Robert Winger aus Williamsburg (Virginia) - den offiziellen Eintrag in die Liste der Guinness World Records[TM]. Für ihre Rekordfahrt benutzten sie ein reguläres Serienmodell, das in keiner Weise modifiziert wurde.

Mit dem 4,36 Meter langen Niro hat Kia einen neuen Fahrzeugtyp entwickelt, der praktische Crossover-Qualitäten und ein kraftvoll-dynamisches Design mit einem hocheffizienten Hybridantrieb kombiniert (CO2-Emission: ab 88 g/km). Das moderne Parallelhybridsystem beinhaltet einen 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer und einen 32-kW-Elektromotor, hat eine Gesamtleistung von 104 kW (141 PS) und treibt über ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe die Vorderräder an. In Deutschland ist das Modell seit Ende September im Handel.

Bildhinweis: Bild 1 zeigt den Kia Niro vor der Los Angeles City Hall; Bild 2 zeigt Wayne Gerdes (rechts) und Robert Winger (links) vor der New Yorker City Hall.

Hochauflösendes Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie diesen Text als Download (doc und pdf) finden Sie unter http://press.kia.com/de.

* Gemäß VO 715/2007/EG in der jeweils geltenden Fassung weist der Kia Niro folgende Verbrauchs- und Emissions-Werte auf:

Mit 18-Zoll-Rädern: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,4; außerorts 4,5; kombiniert 4,4; CO2-Emission: kombiniert 101 g/km

Mit 16-Zoll-Rädern: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außerorts 3,9; kombiniert 3,8; CO2-Emission: kombiniert 88 g/km

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Pressekontakt:

Original-Content von: KIA Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell