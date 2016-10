F.A.Z. Selection: Ausgesuchte Produkte für kluge Köpfe

Frankfurt am Main (ots) - Mit F.A.Z. Selection bietet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) ihren Lesern ab sofort hochwertige und exklusive Produkte an.

Die Leser der Frankfurter Allgemeinen schätzen Qualität - auch jenseits der täglichen Zeitungslektüre. Deshalb bietet ihnen die F.A.Z. mit der F.A.Z. Selection ab sofort ausgewählte Produkte an, die überwiegend in limitierten Editionen exklusiv für die F.A.Z. entworfen werden. In Zusammenarbeit mit renommierten deutschen Herstellern hat die F.A.Z. ein kleines Sortiment hochwertiger Produkte zusammengestellt. Kooperationspartner sind unter anderem Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main, die Hoechster Porzellan-Manufaktur, der Möbelhersteller Vitra sowie mehrere spezialisierte Handwerksbetriebe.

Das neue Angebot steht für herausragende Qualität und gutes Design, gefertigt in deutschen Manufakturen. Die Sonderanfertigungen wurden speziell für die F.A.Z. entworfen, viele von ihnen sind dezent mit dem F.A.Z.-Signet des klugen Kopfs versehen. Die Editionen sind ausschließlich unter www.faz.net/selection erhältlich. Beworben wird F.A.Z. Selection überwiegend in den eigenen Medien - sowohl print als auch digital. Die Produktpalette wird in den kommenden Monaten kontinuierlich ausgebaut und um weitere Produktgattungen und Hersteller erweitert.

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Unsere Leser sind Qualität gewohnt. Deshalb arbeitet die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Rahmen der F.A.Z. Selection mit renommierten Marken zusammen, die unseren Qualitätsanspruch teilen. F.A.Z.-Lesern bieten wir mit unserem neuen Angebot Zugang zu sorgfältig ausgewählten Produkten, die zu ihrem Lebensstil passen."

Pressekontakt:

Original-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell