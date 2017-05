Hoffen und Bangen in Niedersachsen: die Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig live bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Das Hinspiel am Donnerstag, 25.5. und das Rückspiel Montag, 29.5. jeweils ab 20.15 Uhr live auf Sky Sport 1 HD

- Martin Groß kommentiert beide Begegnungen um den letzten freien Platz für die Bundesliga-Saison 2017718

Nach 34 Spieltagen geht es für den VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig in die Verlängerung. Während die "Wölfe" nach einer verkorksten Saison nach 20 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit den Abstieg verhindern wollen, wollen die "Löwen" ihre Saison krönen und nach drei Jahren Abwesenheit ins Oberhaus zurückkehren.

Seit Wiedereinführung der Relegation im Jahr 2009 spricht die Bilanz klar für den Erstligisten: Sechs von acht Duellen entschied der Bundesligist für sich, letztmals 2012 konnte sich mit Fortuna Düsseldorf der Zweitligist durchsetzen. Hoffnung schöpfen die Braunschweiger aus den jüngsten Ergebnissen: Vier der letzten fünf Saisonspiele konnte die Eintracht gewinnen und verpasste den direkten Aufstieg nur aufgrund der Niederlage in Bielefeld am vorletzten Spieltag. Die Wolfsburger hingegen konnten aus den letzten acht Bundesliga-Partien nur sieben Punkte holen und verloren zuletzt das "Endspiel" in Hamburg.

Sky überträgt sowohl das Hinspiel in Wolfsburg am Donnerstag als auch das Rückspiel am Montag in Braunschweig ab 20.15 Uhr live. Martin Groß kommentiert den Kampf um den letzten freien Platz in der Bundesliga für die Saison 2017/18.

Die Bundesliga-Relegation bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

20.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Montag:

20.15 Uhr: Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

