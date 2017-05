Es ist soweit! Das neue "Twin Peaks" feiert Premiere bei Sky

1 weiterer Medieninhalt

- Die neue 18-teilige Eventserie exklusiv in Deutschland und Österreich auf Sky - In der Originalfassung parallel zur Showtime US-Ausstrahlung in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Wahlweise auf Deutsch ab 25. Mai auf Sky Atlantic HD

Nach mehr als 25 Jahren kehrt das TV-Ereignis schlechthin zurück, auf das viele Fans bereits sehnsüchtig warten: "Twin Peaks" kreiert und produziert von David Lynch und Mark Frost, die bereits das Original verantworteten. Die neue 18-teilige Eventserie ist in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky Atlantic HD zu sehen. Für alle, die noch einmal oder auch ganz neu in das TV-Ereignis der 90er-Jahre eintauchen möchten, stehen die beiden ersten Staffeln der 30-teiligen Kultserie auf Sky Box Sets, empfangbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket, auf Abruf bereit.

Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Kaum eine Serie hat das Fernsehen Anfang der 90er-Jahre so verändert, wie 'Twin Peaks' - und kaum eine Rückkehr wird so heiß ersehnt, wie diese", so Ammon. "Für alle die es kaum mehr erwarten können, und gerne früh aufstehen, bieten wir die ersten beiden Teile des neuen 'Twin Peaks' parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai im englischen Original auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket an. Ab dem 25. Mai ist sie auf Sky Atlantic HD wahlweise auch auf Deutsch verfügbar."

Über "Twin Peaks":

Mit der Rückkehr des außergewöhnlichen TV-Events von Showtime gibt es unter anderem auch ein Wiedersehen mit Kommissar Dale Copper (Kyle McLachlan). Die Geschichte knüpft 25 Jahre nach dem Mord an Homecoming Queen Laura Palmer an, der die Bewohner einer vermeintlich idyllischen Kleinstadt im Nordwesten der USA bis ins Mark erschütterte. Kult-Regisseur David Lynch inszenierte alle neuen Teile und fungierte gemeinsam mit Mark Frost als Autor und ausführender Produzent.

Ausstrahlungstermin:

Staffel eins und zwei verfügbar auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Das neue "Twin Peaks" parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 21. auf den 22.5. mit zwei Teilen hintereinander auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie ab 25.5. ab 20.15 Uhr wahlweise auch auf Deutsch auf Sky Atlantic HD.

Ab 8. Juni erfolgt die Ausstrahlung dann nur mit jeweils einem Teil.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Masters of Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).

