Rekordreichweite am 33. Spieltag der 2. Bundesliga auf Sky Sport HD

- Insgesamt 730.000 Zuschauer sahen Partien des 33. Spieltags der 2. Bundesliga auf Sky - Marktanteil bei 5,3 Prozent (Z3+), in der Zielgruppe Männer 14-59 bei 8,9 Prozent - Erfolgreichster vorletzter Zweitliga-Spieltag aller Zeiten auf Sky

Unterföhring, 15. Mai 2017 - Das enge Rennen rund um die Auf- und Abstiegsplätze in der 2. Bundesliga hat Sky historische Reichweiten am vorletzten Spieltag beschert. Insgesamt sahen 730.000 Zuschauer (Z3+) die neun parallel angesetzten Zweitliga-Partien auf Sky, was einer Rekordreichweite sowie einem Rekordmarktanteil von 5,3 Prozent an einem 33. Spieltag der 2. Bundesliga auf Sky entspricht. In der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren sahen insgesamt 360.000 Zuschauer die Einzelspiele sowie die Konferenz, der Marktanteil lag hier mit 8,9 Prozent ebenfalls auf Rekordniveau. Der 33. Spieltag in dieser Saison lag damit um 49 Prozent über der Reichweite in der Vorsaison.

Die stärkste Einzelspielübertragung war die Partie Hannover 96 - VfB Stuttgart mit insgesamt 100.000 Zusehern (Z3+), in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren sahen 40.000 Fans das Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten.

Nicht eingerechnet in die Reichweiten sind die Abrufzahlen auf Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).

