Starke Reichweiten am Wochenende auf Sky Cinema HD

- Film der Woche "Independence Day: Wiederkehr" mit insgesamt 430.000 Zuschauern erfolgreichste Filmpremiere des Jahres auf Sky Cinema HD - 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe Erwachsene zwischen 14 und 59 Jahren - 730.000 Zuschauer sahen Star Wars Wochenende auf Sky Cinema Hits HD

Unterföhring, 8. Mai 2017 - Eine Saga aus der fernen Galaxie und eine Alien-Invasion haben am Wochenende zu starken Reichweiten auf den Sky Cinema Sendern geführt. Die Rückkehr der Außerirdischen lockte zahlreiche Zuschauer am Sonntagabend vor die TV-Bildschirme: Insgesamt 430.000 Zuschauer (Z3+) sahen die TV-Premiere von "Independence Day: Wiederkehr" am Sonntagabend auf Sky. Der Blockbuster von Roland Emmerich war damit der reichweitenstärkste "Film der Woche" auf Sky Cinema HD in diesem Jahr und in den TOP15 der erfolgreichsten Filmpremieren in der Sendergeschichte. Der Marktanteil belief sich auf 1,1 Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahren, in der Kernzielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 59 Jahren bei 1,9 Prozent.

Zum Start des Star Wars Spin-Offs "Rogue One: A Star Wars Story" beim Pay-per-View Angebot Sky Select zeigte Sky auf dem Sender Sky Cinema Hits HD am vergangenen Wochenende alle sieben Teile der Star-Wars-Saga. Insgesamt 730.000 Zuschauer (Z 3+) sahen die Filme linear auf Sky Cinema HD.

Nicht enthalten sind jeweils die Abrufzahlen via Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope

