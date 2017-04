Sky Sport erzielt stärkste DFB-Pokal Halbfinal-Reichweite aller Zeiten

Unterföhring (ots) -

- Kumulierte Sehbeteiligung von 0,93 Millionen Zuschauer bei den Halbfinalspielen auf Sky Sport am Dienstag- und Mittwochabend - Stärkste Reichweite der Vorschlussrunde im DFB Pokal in der Geschichte von Sky, 72 Prozent über Vorjahreswert - Marktanteil lag beim Spiel von Bayern München gegen Borussia Dortmund bei 1,8 Prozent (Z3+), in der Kernzielgruppe der Männer (M14-59) bei 3,6 Prozent

Unterföhring, 27. April 2017 - Die dramatischen Halbfinal-Begegnungen zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt und Bayern München gegen Borussia Dortmund haben dem deutschen Fußballfan eine für viele überraschende Finalpaarung zwischen Frankfurt und Dortmund beschert. Gleichzeitig erzielte Sky mit den beiden Halbfinal-Partien historische Reichweiten. Sky Sport konnte mit einer kumulierten Sehbeteiligung von 0,93 Millionen Zuschauer die stärksten Werte für DFB-Pokal Halbfinal-Begegnungen in der Sendergeschichte erzielen. Zudem lagen die Reichweiten der beiden Halbfinals um 72 Prozent über Vorjahr.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt hatten 0,34 Millionen Zuschauer (Z3+) gesehen. Der Marktanteil lag bei 1,1 Prozent. In der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren sahen 0,13 Millionen Fans das Spiel mit dem dramatischen Elfmeterschießen, was zu einem Marktanteil von 1,7 Prozent führte. Den Auswärtssieg von Borussia Dortmund bei Bayern München sahen insgesamt 0,59 Millionen Zuschauer (Z3+) mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent. Unter den Männern zwischen 14 und 59 Jahren waren es 0,32 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent.

Nicht enthalten bei den Reichweiten sind die Abrufzahlen auf Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.

