Abstiegsangst in Augsburg: das Kellerduell zwischen dem FCA und dem Hamburger SV am Sonntag live nur bei Sky

- Der 31. Bundesliga-Spieltag mit möglichen Entscheidungen im Titelrennen, im Kampf um die internationalen Plätze und im Abstiegskampf am Wochenende live und exklusiv bei Sky

- Der FC Bayern mit der Chance auf den ersten Meisterschafts-Matchball im "Topspiel der Woche" am Samstagabend in Wolfsburg

- "08000 - du bist dr@uf!" am Samstag ab 17.15 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Vier Spieltage vor Saisonende könnten am Wochenende die ersten Entscheidungen in der Bundesliga fallen. Neben der Meisterschaft könnten nach dem 31. Spieltag auch die ersten internationalen Plätze vergeben sowie der erste Absteiger besiegelt sein.

Den Auftakt machen am Freitagabend mit Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04 zwei der Enttäuschten der Saison. Beide Vereine dürfen sich noch nicht endgültig gerettet fühlen, könnten mit einer Siegesserie zum Saisonende aber auch noch Chancen auf einen Platz in der UEFA Europa League haben. Michael Leopold berichten ab 19.30 Uhr live aus der BayArena.

Wenden die "Lilien" den Gang in die 2. Bundesliga erneut ab?

Am Samstag begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek die Zuschauer ab 14.00 Uhr aus dem Signal-Iduna-Park. An ihrer Seite wird Peter Neururer die Nachmittagsspiele analysieren. Der BVB benötigt drei Punkte für die Festigung des dritten Tabellenplatzes, der Gegner aus Köln hofft noch auf die Teilnahme an der UEFA Europa League. In Darmstadt brauchen die "Lilien" gegen Freiburg den dritten Sieg in Folge, um den Abstieg für mindestens eine weitere Woche abzuwenden.

Diese und alle weiteren Begegnungen überträgt Sky am Nachmittag wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz.

Erster Matchball für die Bayern? Das Topspiel am Samstagabend in Wolfsburg

Im Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich Sebastian Hellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelder zum "bwin Topspiel der Woche" aus Wolfsburg. Während Hausherren jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigen, könnte der FC Bayern bereits am Samstagabend seine fünfte Deutsche Meisterschaft in Folge feiern. Voraussetzung wäre ein Punktverlust von RB Leipzig gegen Ingolstadt am Nachmittag und ein anschließender Sieg des Rekordmeisters bei den "Wölfen". Sky berichtet ab 17.30 Uhr live aus der Volkswagen-Arena.

Abstiegsangst in Augsburg: Der FCA empfängt den HSV am Sonntag

Gezittert wird am Sonntagnachmittag in Augsburg: Der FCA empfängt den HSV zum Duell des 16. gegen den 15. der Tabelle. Nach punktlosen Auftritten in Bremen und zu Hause gegen Darmstadt würde der HSV bei einer erneuten Niederlage am Sonntag auf den Relegationsplatz zurückfallen, den die Augsburger erstmals seit dem 25. Spieltag wieder verlassen würden.

Komplettiert wird der Spieltag am Sonntagabend bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen Hoffenheim und Frankfurt.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar

"08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport News HD

Unmittelbar nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können die Zuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bist dr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöcker diskutieren.

Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

Der 31. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Freitag:

19.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

Samstag:

14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: SV Werder Bremen - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: RB Leipzig - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.15 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD

17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": VfL Wolfsburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, über die Taktik-Cam auf Sky Bundesliga 3 HD

Sonntag:

15.00 Uhr: FC Augsburg - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

17.00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

