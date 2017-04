Sky Arts für jedermann - Kunst und Kultur ab sofort ganz flexibel mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket

Sky Arts auf Abruf mit Sky Ticket im Bereich "Dokus" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Start von Sky Arts Programm auf dem Sky Streaming-Dienst Sky Ticket - Brandneue Eigenproduktionen, spannende Dokus rund um Fotografie, Architektur, Urban Arts, Design, Mode, Literatur, Tanz und Musik sowie aktuelle Konzertübertragungen - Exklusive Programmhighlights wie die Welturaufführung von "John Malkovich: Just Call Me God" (ab 30.4.), das Street-Art-Magazin "Art in the City", das Sky Arts TV-Experiment "Mix Up Art" oder auch "Der Ring des Nibelungen" von den Bayreuther Festspielen - Verfügbar mit dem Sky Entertainment Monatsticket für aktuell nur 1 Euro für eine monatliche Testphase

26. April 2017 - Ab heute können sämtliche Inhalte von Sky Arts, dem Kunst- und Kultursender von Sky Deutschland, auch ganz flexibel mit Sky Ticket auf Abruf mit einem internetfähigen Gerät der Wahl geschaut werden. Der Sender Sky Arts präsentiert die einzigartige Welt der Kunst und Kultur in Form von Eigenproduktionen und Dokumentationen. Dank des Streaming-Dienstes Sky Ticket kommen nun auch alle ohne Sky Abo in den Kunst- und Kulturgenuss von Sky Arts mit dem monatlich kündbaren Entertainment Monatsticket.

Der Start wird begleitet von einem absoluten Highlight und einer Weltpremiere: Ab Sonntag (30. April) ist die Welturaufführung des Musiktheaterstücks "John Malkovich: Just Call Me God" aus der Elbphilharmonie Hamburg exklusiv zu sehen. Als Medienpartner der Urban-Arts-Ausstellung Magic City wartet Sky Arts außerdem mit einem Programm-Special zu Street Art und ihren Machern auf: Die Doku "Magic City - Die Kunst der Straße" gibt exklusive Einblicke in die gleichnamige Ausstellung; bei der Sky Arts Eigenproduktion "Art in the City" nimmt Kulturjournalist Axel Brüggemann die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch deutsche und europäische Städte und deren Urban-Art-Szene und die oscargekürte Dokumentation "Inocente" erzählt eindrücklich die Geschichte eines Straßenmädchens, die mit Mut und Herz ihrem Traum nachgeht, Künstlerin zu sein.

Bei dem Sky Arts Experiment "Mix Up Arts" treffen pro Episode ein Künstler und ein Promi aufeinander: Schauspielerin Christine Neubauer und Aktionskünstler Wolfgang Flatz, Schönheitschirurg Mang und Künstler Clemens Brocker, Künstlerin Elvira Bach und Musiker Laith Al-Deen sowie Designer Ralf Metzenmacher und Barde Gunther Gabriel. Sie kennen einander nicht und sollen doch binnen 48 Stunden ein Kunstwerk kreieren. Aber auch die Hochkultur darf nicht fehlen: So steht der komplette "Ring des Nibelungen" der Bayreuther Festspiele 2016 inklusive eines aufklärenden und unterhaltsamen Rahmenprogramms ab sofort mit Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung. Sämtliche Sky Arts Inhalte sind mit dem Entertainment Monatsticket im Bereich "Dokus" zu finden.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Mit dem Start von Sky Arts auf Sky Ticket erweitern wir das Angebot unseres Streaming-Dienstes um eine neue Programmfarbe. So ermöglichen wir allen Kunst- und Kulturinteressierten einen einfachen und flexiblen Zugang zu exklusiven Dokus, Serien und Sky Arts Eigenproduktionen."

Mit dem Sky Entertainment Monatsticket sind alle Sky Arts Programme für aktuell nur EUR 1/Monat (danach EUR 9,99 monatlich) zu sehen und sorgen für ein noch bunteres Programmportfolio. Mehr zu Sky Ticket: www.skyticket.de/entertainment

Sky Arts Programmhighlights auf Sky Ticket:

"Underground Art" "Magic City: Die Kunst der Straße" "Lascaux - Höhlenmalerei aus dem 3D-Drucker" "Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds" "Amy" "Blur - New World Towers" "Dior und Ich" "Peggy Guggenheim - Ein Leben für die Kunst" "Martha & Nici - Street Dance Weltmeisterinnen" "A Swan Lake" "Tadao Ando - Der Samurai Architekt"

Sky Arts Eigenproduktionen

"John Malkovich: Just Call Me God" (ab 30.4.) "Der Ring des Nibelungen" von den Bayreuther Festspielen "Art in the City" "Mix Up Art" "Palmyra - Aus Asche Auferstanden" "Master of Photography" (Staffel 1) "Kunst.Stoff" "Artists in Love" "Geheimnissvolles Italien" "Das Geheimnis des verlorenen Caravaggio" "Kapitelweise"

Über Sky Arts

Sky Arts ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Im Vereinigten Königreich, Irland und Italien ist Sky Arts bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios. Sky Arts ist im Sky Entertainment Paket und dem Entertainment Monatsticket enthalten.

Über Sky Ticket

Sky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky über das Internet mit sofortigem Zugriff auf das beste Sky Programm und ohne lange Laufzeit. Jeder ohne klassisches Sky Abo kann mit dem Online-TV-Angebot verschiedene Tickets buchen und die Inhalte im Web, auf Smartphones und Tablets, Spielekonsolen, Smart-TVs, Apple TV, Chromecast und der Sky TV Box ansehen. Das Entertainment Monatsticket bietet die größten Serienhits, eine umfassende Auswahl ganzer Serienstaffeln von der ersten bis zur letzten Episode, Shows, Sky Arts, Kinderprogramme und Dokumentationen. Mit dem Cinema Monatsticket sehen Kunden die neuesten Blockbuster in Erstausstrahlung kurz nach dem Kinostart und mehr als 20 TV-Premieren pro Monat. Sportfans haben die Wahl zwischen dem Supersport Tagesticket, Wochenticket und Monatsticket für das gesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).

