Miss(ion) Undercover auf Sky 1: Neue Sky Eigenproduktion "Miss Wildcard - Beauties undercover" schleust Promis bei Miss-Wahlen ein

- Vier Frauen im Auftrag von Sky 1 in verdeckter Mission unterwegs auf nationalen und internationalen Misswahlen wie "Miss Kirschblüte" in Golmbach oder "Miss Comic Con" in Liverpool - YouTube-Star Joyce Ilg, Schauspielerin Karolin Oesterling, Comedienne Lena Liebkind und Moderatorin Evelyn Weigert müssen sich unter anderem bei der Wahl zur "Miss Burlesque", "Miss Klingon" und auf weiteren verrückten Wettbewerben beweisen - Premiere am Pfingstmontag, 5. Juni um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1

24. April 2017 - Vier Frauen unterwegs in geheimer Mission: Sky 1 präsentiert ab Pfingstmontag die neue Sky 1 Eigenproduktion "Miss Wildcard - Beauties undercover". In dem Realityformat reisen die vier Protagonistinnen in verdeckter Mission zu verschiedenen Miss-Wahlen und versuchen dort vor der Jury und dem Publikum zu bestehen. Mit dabei ist die erfolgreiche YouTuberin Joyce Ilg, die bei der "Miss Comic Con" in Liverpool und "Miss Mittelalter" in Dortmund teilnimmt, Karolin Oesterling versucht als "Miss Burlesque" bei Florenz und als "Miss Bollywood" in Houston zu punkten, Moderatorin und Sängerin Evelyn Weigert geht als Kandidatin bei "Miss Allgäuer Schwäbischer Musikbund" in Memmingen und "Miss Bonbon" in Wien an den Start, während Standupperin Lena Liebkind probiert, den Titel der "Miss Klingon" in Atlanta und "Miss Kirschblüte" in Golmbach zu erringen. Pro Episode werden jeweils zwei Protagonistinnen zu ihren Contests begleitet. Die vier einstündigen Folgen sind ab 5. Juni immer montags exklusiv auf Sky 1 um 20.15 Uhr zu sehen. Außerdem sind die Folgen über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.

In verdeckter Mission nehmen die Protagonistinnen Joyce Ilg, Karolin Oesterling, Lena Liebkind und Evelyn Weigert an diversen Misswahlen im In- und Ausland teil und müssen währenddessen diverse Aufgaben bewältigen. Die vier charmanten Mädels nehmen die Zuschauer dabei mit in den skurrilen Kosmos der Miss Wahlen und werden bei den Vorbereitungen begleitet - angefangen vom Benimmkurs bis hin zu Burlesque-Tanztraining. So wird jede noch so verrückte Misswahl zu einem großen Spaß. Produziert wird "Miss Wildcard" von der Produktionsfirma "Wige South & Browse".

Joyce Ilg, YouTube-Bloggerin: "Der Dreh war richtig cool und mal was ganz anderes - vom Konzept her und weil ich vorher auch noch nie bei einer Misswahl war. Ich bin gespannt zu sehen wie sich die anderen Mädels geschlagen haben. Vor allem durch die sehr unterschiedlichen Wahlen gibt es viele skurrile, coole und auch lustige Outfits zu sehen. Ich freue mich schon auf das Ergebnis."

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Alle vier Kandidatinnen haben die Undercover Mission 'Miss Wildcard' wunderbar und auf ihre ganz eigene witzige Weise gemeistert. Uns hat die einzigartige und innovative Eigenentwicklung auf Anhieb überzeugt. Das Konzept ist authentisch, originell und die Protagnistinnen bringen die Zuschauer garantiert zum Lachen."

Mit über 1,2 Millionen Followern ist Joyce Ilg wohl eine der bekanntesten YouTube-Stars in Deutschland. Nachdem sie ihr Studium in Fotoingenieurwesen abgeschlossen hat, begann sie Schauspielunterricht in Köln zu nehmen und bekam 2005 ihre erste Fernsehrolle in der RTL-Dailysoap "Unter uns". Es folgten einige weitere Fernseh-Rollen bis sie 2013 ihren YouTube-Kanal "Joyce" gründete. Außerdem ist Joyce seit 2015 immer wieder bei "Luke! Die Woche und ich" auf Sat.1 zu sehen.

Von 2004 bis 2006 arbeitete Karolin Oesterling als Moderatorin beim Sender MTV Germany. Nach einem Engagement in der erfolgreichen Comedyshow "Schillerstraße" war sie in der Folge für zahlreiche TV- und Kinoproduktionen als Schauspielerin tätig. Außerdem ist sie zusammen mit Micky Beisenherz einer der Lockvögel für die erfolgreiche Sky 1 Eigenproduktion "Mitfahrrandale".

Bekannt als Host des Gossip-TV-Magazins "Shuffle" und zahlenreichen Gastauftritten u.a. bei "TV total" oder "Nuhr im Ersten", gehört Lena Liebkind zur neuen Comedy-Generation. Mit acht Jahren aus der Ukraine nach Deutschland eingewandert, wuchs sie in Frankfurt am Main auf. 2014 gewann sie den "NightWash Talent Award" und ist seitdem als Standupperin mit ihrem Solo "Auf die harte Tour!" in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.

Im Jahr 2013 absolvierte sie die "Frank Elstner-Masterclass der Axel Springer-Akademie in Berlin. Danach folgten einige Fernseh-Auftritte, beispielsweise als Co-Moderatorin von der ProSieben-Show "Himmel oder Hölle", im Ensemble der RTL-Comedyshow "Geht´s noch? Kayas Woche" sowie als Moderatorin von "Die Fakten-Checker" bei RTL. Neben ihrer Moderatorentätigkeit ist Evelyn Weigert auch als Sängerin aktiv, arbeitet aktuell an ihrem ersten Album und verwirklicht sich als Malerin.

Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).

