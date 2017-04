Wer fährt nach Berlin? Das Halbfinale des DFB-Pokals mit dem Dauerbrenner FC Bayern gegen Borussia Dortmund live bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag ab 20.15 Uhr live / Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

- FC Bayern gegen den BVB am Mittwoch ab 20.15 Uhr live / Kommentator: Fritz von Thurn und Taxis

Vier Mannschaften, zwei Spiele, ein Ziel: Nur noch ein Sieg trennt die verbliebenen Vereine vom DFB-Pokalfinale am 27. Mai im Berliner Olympiastadion. Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Begegnungen und berichtet an beiden Abenden jeweils ab 20.15 Uhr live.

Den Auftakt machen am Dienstagabend Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Während die Hessen erstmals seit 2006 wieder das Finale erreichen wollen, wäre es für die "Fohlenelf" die erste Rückkehr seit dem Pokalsieg 1995. Der Rückrundentrend spricht für die Borussia. Während die Gladbacher zu den besten Teams der zweiten Saisonhälfte zählen, befinden sich die Frankfurter mit ihrer Punkteausbeute im Kalenderjahr 2017 im Keller der Bundesliga. Jedoch konnte die Eintracht am Wochenende rechtzeitig vor dem Pokalspiel erstmals nach zehn sieglosen Liga-Spielen wieder einen Sieg feiern und hofft auf einen weiteren Erfolg am Dienstag. Wolff-Christoph Fuss ist als Kommentator im Borussia-Park im Einsatz.

Am Mittwoch kommt es in der Allianz Arena zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. In der sechsten Saison in Folge kommt es im DFB-Pokal zum Duell der beiden großen Rivalen. In den beiden jüngsten Begegnungen musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen - im Finale 2016 zugunsten der Bayern, im Halbfinale 2015 mit dem besseren Ende für den BVB. Für den Titelverteidiger aus München würde ein Sieg am Mittwoch die siebte Finalteilnahme in den vergangenen zehn Jahren bedeuten. Für die Dortmunder wäre es im gleichen Zeitraum die sechste Berlin-Reise und der vierte Einzug ins DFB-Pokalfinale in Folge. Welcher der beiden Vereine sich dieses Mal durchsetzt, kommentiert Fritz von Thurn und Taxis.

Das Halbfinale des DFB-Pokals bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag:

20.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 2 HD

Mittwoch:

20.15 Uhr: FC Bayern München - Borussia Dortmund auf Sky Sport 2 HD

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell