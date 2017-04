Kiel und Flensburg auf dem Weg ins EHF Final4 nach Köln? Die Viertelfinal-Hinspiele am Wochenende live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Das Hinspiel in Flensburg am Samstag ab 17.00 Uhr mit den Sky Experten Henning Fritz und Heiner Brand

- Das Duell der Giganten THW Kiel gegen FC Barcelona am Sonntag ab 17.00 Uhr mit den Sky Experten Martin Schwalb und Heiner Brand

- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) können Handballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungen der deutschen Teams live dabei sein

- Die Highlights der Viertelfinal-Hinspiele am Sonntag um 21.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Nur noch zwei Spiele trennen die acht verbliebenen Vereine in der EHF Champions League von der Reise nach Köln. Wenn dort am 3. und 4. Juni das EHF Final4 stattfindet wollen auch die beiden deutschen Vertreter aus Kiel und Flensburg dabei sein. Seit der Einführung des Finalturniers in Köln war bislang immer mindestens ein Bundesligist mit von der Partie. Im Viertelfinale stehen jedoch beide deutschen Mannschaften vor großen Herausforderungen.

Am Samstag empfängt die SG Flensburg-Handewitt den HC Vardar Skopje. Gegen die Mazedonier, die sich als Sieger der Gruppe B direkt für das Viertelfinale qualifizierten, wollen die Norddeutschen vor heimischem Publikum vorlegen. Sky Experte Heiner Brand und Moderatorin Christina Rann begrüßen die Zuschauer ab 17.00 Uhr live aus der Flens-Arena. Karsten Petrzika und Henning Fritz kommentieren das Hinspiel.

Zur gleichen Uhrzeit melden sich am Sonntag Jens Westen und Heiner Brand aus der Sparkassen-Arena in Kiel. Im Duell der Giganten des europäischen Handballs trifft der THW Kiel auf den FC Barcelona Lassa. Der deutsche Rekordmeister geht dieses Mal als klarer Außenseiter in das Aufeinandertreffen mit den Spaniern, die in der Gruppenphase nur zwei von 14 Begegnungen nicht gewannen, darunter jedoch ein Unentschieden in Kiel. Im Viertelfinale der Vorsaison konnten die Kieler mit einem 29:24-Sieg gegen Barcelona im Hinspiel den Grundstein für das spätere Weiterkommen legen. Als Kommentatoren sind am Sonntag Karsten Petrzika und Martin Schwalb im Einsatz.

Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Die beiden weiteren Viertelfinal-Begegnungen im frei empfangbaren Livestream auf sky.de/handball-live

Die beiden weiteren Partien des Viertelfinals ohne deutsche Beteiligung bietet Sky im frei empfangbaren Livestream auf sky.de/handball-live an.

Die Highlights des Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Auch Sky Sport News HD berichtet ausführlich aus der Königsklasse des Handballs. Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender zeigt ab sofort ein halbstündiges Magazin mit den Highlights des jeweils zurückliegenden Spieltags. Die Höhepunkte der Viertelfinal-Hinspiele sind am Sonntag um 21.45 Uhr zu sehen.

Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

Die Viertelfinal-Hinspiele der VELUX EHF Champions League live und exklusiv bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Samstag:

17.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HC Vardar Skopje auf Sky Sport 2 HD

Moderator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Henning Fritz

Sonntag:

17.00 Uhr: THW Kiel - FC Barcelona Lassa auf Sky Sport 2 HD

Moderator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb

21.45 Uhr: Die Highlights der Viertelfinal-Hinspiele auf Sky Sport News HD

