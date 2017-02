Sky Zuschauer haben die Wahl: Das sind die 25 Songs für "Xaviers Wunschkonzert Live" am kommenden Freitag exklusiv auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket

Hört hört - Xaviers Wunschkonzert Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/Mike Kraus" Bild-Infos Download

13. Februar 2017 - Xavier Naidoo präsentiert am Freitag, 17. Februar 2017 um 20.15 Uhr exklusiv auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 die erste Show der Reihe "Xaviers Wunschkonzert Live" aus seiner Heimatstadt Mannheim.

Mit dabei sind die Metal-Queen Doro Pesch, Entertainer Tom Gaebel, Singer-Songwriter Tim Bendzko und Popsänger Laith Al-Deen. Die Künstler müssen sich den Songwünschen der Sky Zuschauer stellen und diese ohne Netz und doppelten Boden, nur in Begleitung einer Band performen.

Zur Wahl stehen am Freitag in "Xaviers Wunschkonzert Live" folgende Songs:

1. All We Are (im Original von Doro Pesch) 2. Alles dreht sich (im Original von Laith Al-Deen) 3. Am seidenen Faden (im Original von Tim Bendzko) 4. Bei meiner Seele (im Original von Xavier Naidoo) 5. Bilder von dir (im Original von Laith Al-Deen) 6. Bleibt alles anders (im Original von Herbert Grönemeyer) 7. Dieser Weg (im Original von Xavier Naidoo) 8. Don't Stop Me Now (im Original von Queen) 9. Fly Me To The Moon (im Original von Tom Gaebel) 10. Freedom! '90 (im Original von George Michael) 11. Für immer (im Original von Doro Pesch) 12. Ich kenne nichts (im Original von Xavier Naidoo) 13. Ich will alles (im Original von Doro Pesch) 14. Just The Way You Are (im Original von Billy Joel) 15. Keine Maschine (im Original von Tim Bendzko) 16. Nothing Compares 2 U (im Original von Sinead O'Connor) 17. Pretty Woman (im Original von Roy Orbison) 18. So Good To Be Me (im Original von Tom Gaebel) 19. The Cat (im Original von Tom Gaebel) 20. Über den Wolken (im Original von Reinhard Mey) 21. Verdammt ich lieb' dich (im Original von Matthias Reim) 22. Was wenn alles gut geht (im Original von Laith Al-Deen) 23. Wenn Worte meine Sprache wären (im Original von Tim Bendzko) 24. White Wedding (im Original von Billy Idol) 25. Wild Horses (im Original von The Rolling Stones)

Sky Zuschauer können ihren Musikwunsch auf www.sky.de/xavier einreichen und haben die Chance, dass er live in der Show erfüllt wird. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen per Live-Schalte in die Show gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen.

Und darum geht's:

Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen. Durch die mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland führt neben Xavier Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek. Die zweite Show ist am 21. April, ebenfalls um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen.

Über Tim Bendzko:

Mit dem Song "Nur noch kurz die Welt retten" startete der Berliner Tim Bendzko 2011 als einer der erfolgreichsten deutschen Newcomer seine Musikkarriere. Allein sein Debütalbum "Wenn Worte meine Sprache wären" wird in Deutschland mit dreifach Platin für mehr als 600.000 verkaufte Exemplare ausgezeichnet. Die Single-Auskopplung "Nur noch kurz die Welt retten" hält sich 47 Wochen in den Charts. Erst kürzlich erhielt Tim Bendzko den Millionen- Award für insgesamt über 1.000.000 verkaufte Exemplare von "Wenn Worte meine Sprache wären und dem Folgealbum "Am Seidenen Faden". Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen u.a. den BAMBI in der Kategorie "Newcomer", 2 ECHOs in den Kategorien "Newcomer National" (2012) und "Rock/Pop National" (2014), die Goldene Kamera in der Kategorie "Beste Musik National" sowie den World Music Awards in der Kategorie "Best German Act". Für sein drittes Album "Immer noch Mensch" (erschienen 10/2016), zeichnet sich Singer-Songwriter Bendzko nun auch als Produzent verantwortlich und landete - wie schon der Vorgänger "Am Seidenen Faden" - gleich auf Platz 1 der Albumcharts. Ab April 2017 ist Tim Bendzko mit "Immer noch Mensch" auf Tour. Weitere Infos unter http://www.timbendzko.de

Über Laith Al-Deen:

Der Sohn eines Irakers und einer Deutschen feierte seine ersten musikalischen Erfolge im Jahre 2000 mit "Bilder von dir" aus dem Album "Ich will nur wissen". Insgesamt veröffentlichte er sieben Top Ten Alben, davon vier Gold Alben. Mit seinem aktuellen Album "Bleib unterwegs", das 2016 direkt auf Platz 1 der Albumcharts einstieg, ist Al-Deen derzeit auf Tour. Neben den eigenen Konzerten sind auch diversere Festivals in Planung, bei denen der Mannheimer Sänger mit seiner hervorragenden Live-Band wieder in Deutschland und dem benachbarten Ausland auftreten wird. Weitere Infos unter www.laith.de

Über Doro Pesch:

Die gebürtige Düsseldorferin gilt als die erfolgreichste deutsche Hardrocksängerin mit internationalem Erfolg. Bereits mit ihrer ersten Band "Warlock" tourte sie Mitte der Achtzigerjahre durch Deutschland. 1990 zog Pesch nach New York und setzte ihre Karriere als Solokünstlerin fort. Mittlerweile kann sie auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. In Zahlen heißt das: Gold und Platin-Auszeichnungen für über 10 Millionen verkaufte Tonträger, über 2.800 Live-Auftritte auf vier Kontinenten und in 60 Ländern der Erde, 16 Studioalben, vier DVDs und Millionen begeisterte Fans auf der ganzen Welt. Weitere Infos unter http://www.doropesch.com

Über Tom Gaebel:

Seit seinem Debütalbum "Introducing: Myself" in 2005 ist der Mann mit der unnachahmlichen Stimme aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Wie kein anderer verbindet Tom Gaebel knackige Big-Band-Sounds mit der mitreißenden Leichtigkeit des Easy Listening und begeistert das Konzertpublikum, wo immer er auch samt seinem zwölfköpfigen Orchester auf der Bühne steht. Auch im Fernsehen ist "Dr. Swing" seit vielen Jahren ein gern und oft gesehener Gast - so etwa bei TV Total, Zimmer Frei! und Willkommen bei Carmen Nebel. Aktuell coacht Tom Gaebel prominente Gesangstalente in der RTL-Musikshow "It takes 2" und gewinnt mit seiner charmant-witzigen Art nicht nur die Swing-Fans für sich. Sein aktuelles Album "So Good To Be Me" ist das sechste Studioalbum des fünffachen Jazz-Award-Gewinners. Weitere Infos unter http://www.tomgaebel.de

