Der BVB zu Gast bei Benfica Lissabon: Der Auftakt des Achtelfinals in der Königsklasse am Dienstag live und exklusiv bei Sky

Der Weg nach Cardiff beginnt am Dienstag live und exklusiv bei Sky, wenn Borussia Dortmund bei Benfica Lissabon und der FC Barcelona bei Paris Saint-Germain zu Gast sind. Am Mittwoch geht das ewige Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal in die nächste Runde, zeitgleich tritt der SSC Neapel bei Real Madrid an. Sky überträgt alle insgesamt 16 Partien des Achtelfinals live, zwölf davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Alle Begegnungen stehen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Hitzfeld und Nerlinger am Dienstag Gäste bei Benfica - BVB

Die Runde der verbliebenen 16 Mannschaften startet am Dienstag mit dem BVB, der wie bereits in der Gruppenphase in Lissabon gastiert - dieses Mal allerdings bei Benfica. Das einzige Aufeinandertreffen beider Klubs liegt weit in der Vergangenheit. Im Achtelfinale des Landesmeister-Pokals 1963/64 konnte die Borussia damals die Elf um Legende Eusebio ausschalten. Nach der verpatzten Generalprobe in Darmstadt hofft der BVB in Lissabon an die bisherigen Spiele in der Königsklasse anknüpfen zu können. Das Hinspiel überträgt nur Sky live.

Im Parallelspiel ist der FC Barcelona bei Paris Saint-Germain zu Gast - es ist bereits das siebte Aufeinandertreffen beider Klubs seit 2013. Sky zeigt die Begegnung im Prinzenpark exklusiv. Mit dabei sind auch drei Deutsche: Kevin Trapp und Julian Draxler aufseiten der Gastgeber, Marc-André ter Stegen bei den Katalanen.

Ab 19.30 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold unter anderem den Sky Experten Ottmar Hitzfeld, Christian Nerlinger und der deutsch-portugiesische Ex-Bundesliga-Profi Sergio Pinto im Studio.

Lothar Matthäus am Mittwoch bei Bayern - Arsenal und Real - Neapel

Auch der FC Bayern München empfängt mit dem FC Arsenal einen vertrauten Gegner der vergangenen Jahre. Zuletzt trafen beide Klubs in der Gruppenphase der Vorsaison aufeinander, in den Spielzeiten 2004/05, 2012/13 und 2013/14 jeweils im Achtelfinale. Die Münchener behielten dabei stets die Oberhand und zogen ins Viertelfinale ein. Im Parallelspiel empfängt Titelverteidiger Real Madrid den SSC Neapel. Diese Partie sehen Sky Zuschauer exklusiv.

Moderator Sebastian Hellmann meldet sich ab 19.30 Uhr aus dem Studio, wo unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast ist.

UEFA Europa League: Gladbach - Florenz live und exklusiv bei Sky

Nicht nur die UEFA Champions League, auch die UEFA Europa League startet in die heiße Phase - dort stehen am Donnerstag die Hinspiele der Sechzehntelfinals auf dem Programm. Mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 sind noch zwei deutsche Teams im Wettbewerb. Während die Königsblauen bei PAOK Saloniki ran müssen, empfängt die Borussia den AC Florenz. Sky überträgt beide Partien live, einzeln und in der Konferenz. Die Partie der "Fohlen-Elf" ist im deutschen Fernsehen live nur bei Sky zu sehen.

Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag:

19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Benfica Lissabon - Borussia Dortmund *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD

20.30 Uhr: Paris Saint-Germain - FC Barcelona *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD

23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch:

19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: FC Bayern München - FC Arsenal auf Sky Sport 2 HD

20.30 Uhr: Real Madrid - SSC Neapel *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD

23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

Die UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - AC Florenz *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD und Sky Sport UHD

21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

21.00 Uhr: PAOK Saloniki - FC Schalke 04 auf Sky Sport 3 HD

23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

