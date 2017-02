Heribert Bruchhagen am Sonntag bei "Sky90"

Unterföhring (ots) - Am Sonntagabend ab 19.30 Uhr dürfen sich Fußballfans bei "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf spannende Gäste freuen. Neben dem Geschehen des aktuellen 20. Bundesliga-Spieltags beschäftigt sich die Runde dieses Mal auch mit den Ereignissen des vergangenen Wochenendes, als es in Dortmund zu verbalen und körperlichen Übergriffen gegenüber Fans von RB Leipzig kam.

Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt unter anderem Heribert Bruchhagen im Studio. Der neue Vorstandsvorsitzende des HSV ist mit seiner Mannschaft am Samstag in Leipzig zu Gast. Zuletzt sorgten zwei Heimsiege - in der Liga gegen Leverkusen und unter der Woche im Pokal gegen Köln - für neue Hoffnung beim Bundesliga-Dino, dass der lang ersehnte sportliche Aufschwung kommt.

Außerdem ist am Sonntagabend der Soziologe Gunter Pilz zu Gast. Er hat sich vor allem als Gewalt- und Konfliktforscher in den Bereichen Sport und Gesellschaft einen Namen gemacht. Mit dem Schwerpunkt Sportsoziologie behandelt er unter anderem die Themen Fankultur, Fairplay und Rechtsextremismus im Fußball.

Auch der freie Journalist Prof. Dr. Stephan Kaußen nimmt an der Diskussionsrunde teil. Der promovierte Politikwissenschaftler arbeitet unter anderem als Bundesliga-Kommentator für den WDR-Hörfunk. Neben seiner journalistischen Tätigkeit lehrt der gebürtige Aachener seit 2010 Journalistik an der Hochschule Macromedia in Köln mit den Schwerpunkten Sport und Politik.

Komplettiert wird die Runde von Jörg Jakob, Chefredakteur des Kicker-Sportmagazins.

"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell