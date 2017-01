"Westworld" kommt jetzt auch auf Deutsch! Ab 2. Februar exklusiv bei Sky

1 weiterer Medieninhalt

Nun kommt sie auch auf Deutsch: "Westworld" startet am 2. Februar wahlweise in der synchronisierten Fassung und im englischen Original auf Sky Atlantic HD. Die zehn Episoden sind immer donnerstags ab 21.00 Uhr im Doppelpack zu sehen. Parallel dazu steht die Serie auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung. Weitere ...

Länge: 00:30 Minuten Download

Unterföhring (ots) -

- Die zehnteilige HBO-Sci-Fi-Westernserie immer donnerstags, um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD - Wahlweise auf Deutsch oder im Original - Parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar

Nun kommt sie auch auf Deutsch: "Westworld" startet am 2. Februar wahlweise in der synchronisierten Fassung und im englischen Original auf Sky Atlantic HD. Die zehn Episoden sind immer donnerstags ab 21.00 Uhr im Doppelpack zu sehen. Parallel dazu steht die Serie auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Über "Westworld":

"Westworld" ist ein riesiger Freizeitpark der Zukunft, der jedem Besucher die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste verspricht. Traum und Wirklichkeit sind dabei genauso schwer voneinander zu trennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Als diese künstliche Intelligenz beginnt, ein Bewusstsein zu entwickeln, wird für die Gäste des Parks aus dem Freizeitvergnügen eine lebensbedrohliche Gefahr.

Die zehnteilige Sci-Fi-Dramaserie wird unter anderem produziert von J.J. Abrams ("Star Wars - Das Erwachen der Macht", "Star Trek"), Autor und Regisseur ist Jonathan Nolan ("Interstellar", "The Dark Knight"). In den Hauptrollen zu sehen sind Evan Rachel Wood ("Lang lebe Charlie Countryman"), Ed Harris ("Pollock", "Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt"), Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer"), James Marsden ("The D Train"), Luke Hemsworth ("Kill Me Three Times"), Thandie Newton ("L.A. Crash") und Jeffrey Wright ("Boardwalk Empire"). "Westworld" basiert lose auf dem gleichnamigen Film aus den 1970er-Jahren, für den Romanautor Michael Chrichton das Drehbuch schrieb und die Regie übernahm. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt, die Ausstrahlung wird allerdings nicht vor 2018 erfolgen.

Facts:

Originaltitel: "Westworld", Sci-Fi-Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2016. Regie: Jonathan Nolan. Drehbuch: Jonathan Nolan, Lisa Joy. Ausführende Produzenten: Jonathan Nolan, Lisa Joy, J.J. Abrams, Jerry Weintraub, Bryan Burk. Darsteller: Evan Rachel Wood, Ed Harris, Anthony Hopkins, James Marsden, Luke Hemsworth, Thandie Newton, Jeffrey Wright.

Ausstrahlungstermin:

Ab 2.2.2017 immer donnerstags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD. parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Masters of Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Über Sky On Demand:

Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden - per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/westworld sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).

Kontakt für Medien:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell