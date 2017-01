Snowdance Independent Film Festival 2017: Sky präsentiert Topserien "Westworld" und "Fortitude"

Sky präsentiert "Westworld" auf dem Snowdance Filmfestival" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/JOHN P JOHNSON" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Sky zum dritten Mal in Folge Hauptsponsor des Festivals - Sky zeigt in Landsberg am Lech die erste Episode des neuesten HBO-Hits "Westworld" am 4. Februar, sowie die erste Episode der zweiten Staffel der Sky Original Production "Fortitude" am 5. Februar - Snowdance Independent Film Festival vom 28. Januar bis 5. Februar 2017 in Landsberg am Lech

Unterföhring, 4. Januar 2017 - Es ist der erste wichtige Termin des Jahres für alle Macher und Fans des Independent Films. Vom 28. Januar bis 5. Februar 2017 findet in Landsberg am Lech das Snowdance Independent Film Festival statt. Zum vierten Mal werden aus über 400 weltweiten Einreichungen die besten Langfilme, Dokumentationen, Kurzfilme und Videoclips des Indie-Genres gekürt. Die Initiatoren des Festivals sind Heiner Lauterbach, Tom Bohn und Jürgen Farenholtz, die sich das weltbekannte Sundance Film Festival in den USA zum Vorbild nahmen.

Außer Festival-Konkurrenz zeigt Sky, das bereits zum dritten Mal Hauptsponsor ist, beim Snowdance Festival am Samstag, 4. Februar, die erste Episode des neuesten HBO Serienhits "Westworld". Autor und Regisseur ist Jonathan Nolan ("Interstellar", "The Dark Knight"), produziert wird die Serie unter anderem von "Lost"-Mastermind J.J. Abrams. In den Hauptrollen spielen Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer"), Ed Harris ("Pollock", "Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt") sowie die beiden Darstellerinnen Evan Rachel Wood ("Lang lebe Charlie Countryman") und Thandie Newton (L.A. Crash"), beide heiße Anwärterinnen für einen Golden Globe am kommenden Wochenende. Einen Tag darauf, am 5. Februar, läuft in Landsberg am Lech die erste Episode der zweiten Staffel der Sky Original Production "Fortitude". Die Hauptrollen in "Fortitude", das alle Zuschauer auf eine nervenzerreißende Reise in die Arktis entführt, spielen Sofie Gråbøl ("Nightwatch - Nachtwache"), Dennis Quaid ("The Day After Tomorrow") und Michelle Fairley ("Game of Thrones").

Prof. Wolfram Winter, Unternehmenssprecher Sky Deutschland: "Die Entwicklung von Snowdance gleicht bereits nach wenigen Jahren einem echten Wintermärchen. Sky unterstützt diese Plattform für den Independent Film bereits im dritten Jahr und präsentiert auch dieses Mal mit "Westworld" und "Fortitude" zwei absolute Serienjuwelen."

Informationen zur "Westworld"-Veranstaltung:

Die erste Episode der Serie (in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln) läuft am 4. Februar um 20:00 Uhr im Stadttheater (Schlossergasse 381a, 86899 Landsberg am Lech). Danach wird im Stil "Science Fiction meets Wild West" gefeiert

Informationen zur "Fortitude"-Veranstaltung:

Sky zeigt die erste Episode der zweiten Staffel der Serie (im englischen Original) am 5. Februar um 11 Uhr im Stadttheater (Schlossergasse 381a, 86899 Landsberg am Lech).

Weitere Informationen und Tickets zum Event und zum Snowdance Independent Film Festival finden Sie unter: www.snowdance-filmfestival.de

Über "Westworld":

"Westworld" ist ein riesiger Freizeitpark der Zukunft, der jedem Besucher die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste verspricht. Traum und Wirklichkeit sind dabei genauso schwer voneinander zu trennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Als diese künstliche Intelligenz beginnt, ein Bewusstsein zu entwickeln, wird für die Gäste des Parks aus dem Freizeitvergnügen eine lebensbedrohliche Gefahr. Die zehnteilige Sci-Fi-Dramaserie wird unter anderem produziert von J.J. Abrams ("Lost", "Star Wars - Das Erwachen der Macht", "Star Trek"), Autor und Regisseur ist Jonathan Nolan ("Interstellar", "The Dark Knight"). In den Hauptrollen zu sehen sind Evan Rachel Wood ("Lang lebe Charlie Countryman"), Ed Harris ("Pollock", "Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt"), Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer"), James Marsden ("The D Train"), Luke Hemsworth ("Kill Me Three Times"), Thandie Newton ("L.A. Crash") und Jeffrey Wright ("Boardwalk Empire"). "Westworld" basiert lose auf dem gleichnamigen Film aus den 1970er-Jahren, für den Romanautor Michael Chrichton das Drehbuch schrieb und die Regie übernahm.

Ausstrahlungstermine "Westworld" exklusiv bei Sky: Ab 2.2.2017, donnerstags um 21.00 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Ska Atlantic HD und parallel dazu auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Über "Fortitude":

Die Bewohner des arktischen Städtchens Fortitude versuchen sich von den aufreibenden Vorfällen zu erholen. Doch nach neun Wochen Ruhe warten neue Herausforderungen auf sie, denn vom Festland kommt kein Nachschub an Geld und Lebensmitteln mehr. Auch die Abwesenheit von Sheriff Dan (Richard Dormer) und dessen Stellvertreter Eric (Björn Hlynur Haraldsson) schwächt die kleine Gemeinde. Ausgerechnet jetzt passiert erneut ein mysteriöser Todesfall, der die Gemeinschaft vor eine harte Probe stellt.

Ausstrahlungstermine "Fortitude" exklusiv auf Sky: Staffel eins: verfügbar auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie ab 14.2.2017 werktags um 19.00 Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffel zwei: Ab 26.1.2016, alle 10 Episoden der 2. Staffel in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie ab 28.2.2017 immer dienstags, 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

