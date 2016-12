Sky verpflichtet Xavier Naidoo: "Xaviers Wunschkonzert Live" ab 17. Februar 2017 exklusiv auf Sky 1

Sky 1 präsentiert "Xaviers Wunschkonzert Live" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/Mike Kraus" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Xavier Naidoo singt in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit vier Musikerkollegen Zuschauerwünsche live on air - Der Zuschauer, dessen Wunschtitel am besten ankommt, gewinnt ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Stars - Die Showreihe ist ab Freitag, 17. Februar um 20.15 Uhr linear auf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar

22. Dezember 2016 - Es ist der musikalische Königstransfer des Fernsehjahres: Xavier Naidoo wird ab 17. Februar 2017 um 20.15 Uhr exklusiv auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 die erste Show der Reihe "Xaviers Wunschkonzert Live" aus seiner Heimatstadt Mannheim präsentieren. "Xaviers Wunschkonzert Live" ist eine mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland. Durch die Show führt neben Xavier Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek. "Xaviers Wunschkonzert Live" wird in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen sein.

Und darum geht's:

Xavier Naidoo und vier weitere musikalische Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen vom Sofa während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit Band performt werden.

Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Titel, der am besten performt wurde. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, gewinnt ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste.

Die Showreihe "Xaviers Wunschkonzert Live" zeigt die besten Musiker Deutschlands ohne Netz und doppelten Boden. Das garantiert Sky 1 Zuschauern einen Fernsehabend mit musikalisch hochkarätiger Besetzung und vielen überraschenden, emotionalen und einzigartigen Momenten.

Xavier Naidoo: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sky. Der Sender Sky 1 ist - wie Naidoo Entertainment - jung am Markt und mutig genug, leidenschaftlich neue, kreative Wege zu gehen. Mit der Show geht für mich ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Als Künstler schätze ich den Live-Moment als solchen. Dazu passt eine Show ohne Drehbuch und lange Vorbereitung, die sich dem Publikum authentisch präsentiert. Das kann schiefgehen, aber eben auch wunderbare Momente bescheren. Außerdem freue ich mich - neben unvergesslichen Augenblicken mit tollen Musikern - besonders darauf, mit den Zuschauern während der Sendung interaktiv in Verbindung zu treten."

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns riesig, mit Xavier Naidoo einen der erfolgreichsten und renommiertesten Künstler unseres Landes für Sky 1 gewinnen zu können. Gemeinsam mit Naidoo Entertainment werden wir eine authentische und innovative Live-Musikshow on air bringen, in der die Zuschauer ganz nah an den Musikern dran sind und Teil der Sendung werden können. Das ist im deutschen Fernsehen bisher einzigartig und wird unsere Zuschauer mit Sicherheit begeistern. Getreu unserem Sky 1 Motto: 'Enjoy the Show'."

Über Sky 1:

Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

