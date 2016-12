"Generation Power-Fußball - die Idee RB Leipzig": der erste Teil der neuen Sky Sportdokumentation am Mittwochabend bei Sky

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots) -

- Sky Autor Jürgen Müller begleitet ein Jahr lang die RB-Profis Timo Werner, Davie Selke und Terrence Boyd

- Erstausstrahlung am Mittwoch um 23.00 Uhr im Anschluss an das Spitzenspiel FC Bayern - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

- Neben den drei Protagonisten kommen auch RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sowie Sportdirektor Ralf Rangnick zu Wort

Athletischer Power-Fußball, der jüngste Kader der Liga und ein klares Spielkonzept: Aufsteiger RB Leipzig ist seine erste Bundesliga-Saison mit einem sehr strukturierten Plan angegangen. Mit bislang überwältigendem Erfolg: Der Neuling hat sich an der Tabellenspitze festgesetzt und begeistert seine Fans.

Die Sky Sport Dokumentation "Generation Power-Fußball - die Idee RB Leipzig" veranschaulicht diese Idee anhand der drei jungen Stürmer Timo Werner, Davie Selke und Terrence Boyd. Sky Autor Jürgen Müller und sein Kamerateam begleiten diese seit dem Sommer. Die 30-minütige Doku bietet den Zuschauern einmalige Einblicke in den Alltag von Profifußballern und wirft einen Blick hinter die Kulissen des etwas anderen Aufsteigers. Neben den drei Protagonisten kommen auch der Trainer Ralph Hasenhüttl sowie Sportdirektor Ralf Rangnick zu Wort.

Die Erstausstrahlung erfolgt am Mittwochabend direkt im Anschluss an FC Bayern - RB Leipzig ab 23.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Die drei Protagonisten der Dokumentation

Timo Werner kam im Sommer für 10 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Leipzig. Nach 20 Jahren zuhause bei den Eltern war der Wechsel für ihn auch abseits des Platzes ein großer Schritt. Das Sky Team begleitet den Shooting-Star unter anderem bei der Wohnungssuche in Leipzig - und findet Erklärungen für seinen großen Durchbruch im Laufe der Hinrunde.

Ex-Bremer Davie Selke war zu Saisonbeginn einer der wenigen RB-Spieler mit Erstliga-Erfahrung. Dennoch verläuft die Saison für ihn persönlich bisher enttäuschend. Nur einmal stand er in der Startelf. Der 21-Jährige, der in Leipzig eine WG mit seinem Vater Teddy und seinem Hund Carlos bewohnt, gewährt Einblicke in sein Privat- und Seelenleben.

Komplettiert wird das Protagonisten-Trio von Terrence Boyd, der nach zwei Kreuzbandrissen bereits kurz vor dem Karriere-Aus stand. Doch pünktlich zum Saisonstart meldete sich der US-Nationalspieler zurück. Mitten in der Saison-Vorbereitung wurde er zudem zum ersten Mal Vater. Zwischen Windeln und Baby-Spielzeug spricht er mit seiner Freundin Jasmine offen über die Träume und Sorgen eines Fußball-Profis.

Die Premiere des ersten Teils am Mittwochabend live

"Generation Power-Fußball - die Idee RB Leipzig" ist Teil der Reihe "Insider - die Sky Sportdokumentation" und begleitet die drei Stürmer über die komplette Saison hinweg bei ihren Erfolgen und Rückschlägen auf und neben dem Platz. Die Premiere des ersten Teils erfolgt am Mittwoch, 21. Dezember um 23.00 Uhr, direkt im Anschluss an das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und den "Roten Bullen" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Der zweite Teil wird zum Ende der Bundesliga-Saison ausgestrahlt werden.

Neben zahlreichen Wiederholungen auf dem Sender steht die Dokumentation mit Sky On Demand (sky.de/ondemand) und Sky Go (sky.de/go) nach der Erstausstrahlung auch auf Abruf zur Verfügung.

