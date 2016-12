Der Gipfel vor dem Gipfel live nur bei Sky: Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt den Dritten Hertha BSC zum Bundesliga-Spitzenspiel

Unterföhring (ots) -

- Der zukünftige HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen am Samstag ab 17.30 Uhr letztmals als Sky Experte im Einsatz

- André Breitenreiter am Samstag ab 14.00 Uhr zu Gast

- Der 15. Bundesliga-Spieltag unter anderem mit Hoffenheim - BVB am Freitag und Darmstadt - Bayern am Sonntag

Die spannendste Bundesliga der letzten fünf Jahre steuert auf die Winterpause zu. Bevor es am kommenden Mittwoch mit dem Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zum vorläufigen Höhepunkt der laufenden Saison kommt, steht bereits am Wochenende in Leipzig ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm.

Den Auftakt macht aber am Freitagabend mit der TSG 1899 Hoffenheim der letzte noch ungeschlagene Verein der Bundesliga. Am 15. Spieltag ist der BVB zu Gast im Kraichgau. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann berichten ab 19.30 Uhr live aus Sinsheim.

Zweiter gegen Dritter: Leipzig gegen Hertha am Samstag live

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt dann am Samstagnachmittag in Leipzig. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage und vier Tage vor dem Spiel gegen Tabellenführer Bayern München empfangen die zweitplatzierten "Bullen" die Berliner Hertha, die derzeit sechs Punkte hinter den Sachsen auf Rang drei liegt. Diese und alle weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Moderator Jan Henkel und André Breitenreiter, der zuletzt den FC Schalke und den SC Paderborn in der Bundesliga trainierte, begrüßen die Zuschauer um 14.00 Uhr aus der Red Bull Arena in Leipzig.

Um 17.30 Uhr meldet sich dann Moderator Sebastian Hellmann zum "bwin Topspiel der Woche" live aus Wolfsburg. Die "Wölfe", die mittlerweile punktgleich mit dem auf dem Relegationsplatz liegenden HSV sind, empfangen Eintracht Frankfurt. An der Seite von Lothar Matthäus und Christoph Metzelder wird Heribert Bruchhagen am Samstag seinen letzten Einsatz als Sky Experte absolvieren, bevor er das Amt als Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV antritt.

Komplettiert wird der vorletzte Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause am Sonntag mit den Spielen SV Darmstadt gegen FC Bayern, Bayer Leverkusen gegen FC Ingolstadt und im Anschluss daran bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte".

Der 15. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket:

Freitag:

19.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

22.45 Uhr: "08000 - du bist dr@uf!" auf Sky Sport News HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Samstag:

14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.15 Uhr: RB Leipzig - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: FC Schalke 04 - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf Sky Bundesliga 3 HD

Sonntag:

15.00 Uhr: SV Darmstadt 98 - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

17.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

19.30 Uhr: "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell