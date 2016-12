Neue Herausforderung gegen alte Bekannte: das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern beim FC Arsenal am 7. März live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Die Hinspiele Benfica Lissabon - BVB am 14.2. und Leverkusen - Atlético Madrid am 21.2. ebenfalls live nur bei Sky

- Alle 16 Begegnungen des Achtelfinals in der Königsklasse live bei Sky, zwölf davon exklusiv im deutschen Fernsehen

- Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungen der UEFA Champions League live dabei sein

Attraktive Aufgaben für die deutschen Klubs: Die heutige Auslosung des Achtelfinals der UEFA Champions League in Nyon verspricht neben vielen bekannten Gesichtern vor allem spannende Duelle zum Auftakt der K.o.-Runde.

Sky überträgt zwischen dem 14. Februar und dem 15. März alle 16 Spiele des Achtelfinals in der Königsklasse live, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Zwölf dieser Begegnungen werden im deutschen Fernsehen nur bei Sky live übertragen, darunter auch jeweils eines der Spiele der drei deutschen Klubs.

Eröffnet wird das Achtelfinale der Königsklasse am 14. Februar von Borussia Dortmund. Über 50 Jahre nach dem bislang einzigen Aufeinandertreffen beider Klubs tritt der BVB dann bei Benfica Lissabon an. Im Achtelfinale des Landesmeister-Pokals 1963/64 konnte die Borussia damals die Elf um Legende Eusebio ausschalten. Das Hinspiel in Portugal überträgt nur Sky live.

Bayer 04 Leverkusen erwartet ein aus der jüngeren Vergangenheit bekannter Gegner. Bereits im Achtelfinale der Saison 2014/15 kam es zum Kräftemessen mit Atlético Madrid. Damals konnten sich die Spanier im Elfmeterschießen durchsetzen. Den Kampf der Werkself um die bestmögliche Ausgangslage für das Rückspiel in Madrid überträgt Sky am 21. Februar live und exklusiv.

Auch der FC Bayern München trifft mit dem FC Arsenal auf einen vertrauten Gegner der vergangenen Jahre. Zuletzt standen sich beide Vereine in der Gruppenphase der Vorsaison aufeinander, in den Spielzeiten 2004/05, 2012/13 und 2013/14 jeweils im Achtelfinale des Wettbwerbs. In den bisherigen Vergleichen konnten sich die "Gunners" noch nie in einer K.o.-Runde gegen den deutschen Rekordmeister durchsetzen. Ob die Bayern auch dieses Mal die Oberhand behalten, können alle Fans im Rückspiel am 7. März nur bei Sky live erleben.

Zu den weiteren Höhepunkten des Achtelfinals zählen die Duelle zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain (14. Februar und 8. März) sowie Real Madrid und dem SSC Neapel (15. Februar und 7. März), die ausschließlich bei Sky live übertragen werden.

Alle Spiele der UEFA Europa League live bei Sky

In der UEFA Europa League empfängt Borussia Mönchengladbach zunächst den AC Florenz, der FC Schalke 04 eröffnet das Sechzehntelfinale bei PAOK Saloniki. Zwei der vier Spiele mit deutscher Beteiligung überträgt Sky live und exklusiv. Diese Paarungen und ausgewählte Topspiele werden auf Sky Sport übertragen, alle weiteren Partien der Runde sind auf sky.de zu sehen.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR bei allen Achtelfinal-Begegnungen der UEFA Champions League sowie den Spielen der deutschen Vereine und ausgewählten Topspielen in der UEFA Europa League live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Die Achtelfinal-Begegnungen der deutschen Vereine in der UEFA Champions League live auf Sky Sport 2 HD, Sky Go und mit Sky Ticket:

Hinspiele:

Dienstag, 14.2.: Benfica Lissabon - Borussia Dortmund *exklusiv*

Mittwoch, 15.2.: FC Bayern München - FC Arsenal

Dienstag, 21.2.: Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid *exklusiv*

Rückspiele:

Dienstag, 7.3.: FC Arsenal - FC Bayern München *exklusiv*

Mittwoch 8.3.: Borussia Dortmund - Benfica Lissabon

Mittwoch, 15.3.: Altlético Madrid - Bayer 04 Leverkusen

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell