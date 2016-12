Die deutsch-spanischen Duelle und alle weiteren Partien zum Abschluss der Gruppenphase in der Königsklasse live bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Bayern - Atlético und Barcelona - Gladbach am Dienstagabend live nur bei Sky, Real Madrid - BVB am Mittwochabend live

- Unter anderem mit Sky Experte Ottmar Hitzfeld und Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic am Dienstag, Sky Experte Lothar Matthäus am Mittwoch im Studio

- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket flexibel und ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen des 6. Spieltags der UEFA Champions League live dabei sein

- Die Auslosung der ersten K.o.-Runde der UEFA Champions League und der UEFA Europa League am Montag, 12. Dezember frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky alle 16 Spiele des letzten Gruppenspieltags der UEFA Champions League live, 15 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Alle Begegnungen stehen wahlweise als Einzelspiele, in der Original Sky Konferenz und in der "Deutschen Konferenz" zur Verfügung. An beiden Tagen berichtet Sky ab 19.30 Uhr live aus der Königsklasse.

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Bayern - Atlético am Dienstag auch in Ultra HD

Der Abschluss der Gruppenphase steht nochmal ganz im Zeichen der deutsch-spanischen Duelle. Am Dienstagabend überträgt nur Sky die Spiele des FC Bayern gegen Atlético Madrid und des FC Barcelona gegen Borussia Mönchengladbach live. Am Mittwoch geht es zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund um den Gruppensieg. In den Hinspielen am 2. Spieltag konnten die Spanier zwei der drei Duelle für sich entscheiden, der BVB und Real Madrid trennten sich unentschieden. Komplettiert wird der 6. Spieltag aus deutscher Sicht von der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem AS Monaco am Mittwochabend.

Die Begegnung des FC Bayern München überträgt Sky exklusiv für Sky Kunden mit dem Sky+ Pro Receiver auch auf dem neuen Sender Sky Sport UHD. Seit dieser Saison zeigt Sky ausgewählte Spiele der Königsklasse über Satellit (in Kooperation mit Astra Deutschland) und vereinzelt in weiteren Kabelnetzen in Ultra HD - in vierfach höherer Auflösung als bei HD.

Ausführliche Informationen zu Ultra HD und den Empfangsvoraussetzungen sind unter sky.de/uhd abrufbar.

Hitzfeld, Matthäus und Bobic zu Gast im Studio

An beiden Tagen berichtet Sky jeweils ab 19.30 Uhr live. Am Dienstagabend begrüßt Moderator Michael Leopold unter anderem den Sky Experten Ottmar Hitzfeld sowie Fredi Bobic, seit dieser Saison Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, im Studio. Am Mittwoch ist unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus bei Moderatorin Jessica Kastrop zu Gast.

Die Achtefinal-Auslosung am 12. Dezember live auf Sky Sport News HD

Hochspannung ist dann am kommenden Montag, 12. Dezember auf Sky Sport News HD angesagt, wenn der 24-Stunden-Sportnachrichtensender die Auslosungen der K.o.-Runden in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League live überträgt.

Ab 11.30 Uhr wird zunächst die Frage beantwortet, wie es für den FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale der Königsklasse weitergeht. Im Anschluss daran beginnt gegen 12.30 Uhr die Auslosung des Sechzehntelfinals der UEFA Europa League, in der Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 auf ihre nächsten Gegner warten. Sky Kommentator Kai Dittmann wird das Geschehen in Nyon begleiten und das Ergebnis der Auslosung analysieren.

Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV zu sehen und steht allen Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar zur Verfügung.

Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist für Sky Kunden weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden. Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem Morgen des 1. Dezember gelistet. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.

In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben dann die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.

Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

Der 6. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie mit Sky Ticket:

Dienstag:

19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Vorberichte und die Deutsche Konferenz auf Sky Sport 2 HD

19.30 Uhr: FC Bayern München - Atlético Madrid auf Sky Sport 3 HD und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 4 HD

20.30 Uhr: Manchester City - Celtic Glasgow auf Sky Sport 5 HD

20.30 Uhr: PSV Eindhoven - FK Rostow auf Sky Sport 6 HD

20.30 Uhr: FC Basel - FC Arsenal auf Sky Sport 7 HD

20.30 Uhr: Benfica Lissabon - SSC Neapel auf Sky Sport 8 HD

20.30 Uhr: Paris Saint-Germain - Ludogorets Rasgrad auf Sky Sport 9 HD

20.30 Uhr: Dynamo Kiew - Besiktas Istanbul auf Sky Sport 10 HD

23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch:

19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Vorberichte und die Deutsche Konferenz auf Sky Sport 2 HD

19.30 Uhr: Real Madrid - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3 HD

19.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - AS Monaco auf Sky Sport 4 HD

20.30 Uhr: Tottenham Hotspur - ZSKA Moskau auf Sky Sport 5 HD

20.30 Uhr: Legia Warschau - Sporting Lissabon auf Sky Sport 6 HD

20.30 Uhr: FC Porto - Leicester City auf Sky Sport 7 HD

20.30 Uhr: Juventus Turin - Dinamo Zagreb auf Sky Sport 8 HD

20.30 Uhr: Olympique Lyon - FC Sevilla auf Sky Sport 9 HD

20.30 Uhr: FC Brügge - FC Kopenhagen auf Sky Sport 10 HD

23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

