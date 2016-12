Hinter Gittern: zweifach mit ASTRA Award ausgezeichnete australische Dramaserie "Wentworth" ab Mittwoch exklusiv auf Sky 1

Eine junge Frau im Kampf ums Überleben hinter Gittern Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/BEN KING PHOTOGRAPHER" Bild-Infos Download

- Exklusive deutsche Erstausstrahlung aller vier Staffeln der australischen Erfolgsserie ab Mittwoch, 7. Dezember auf Sky 1 - Dramaserie um ein Frauengefängnis wurde zweifach mit australischem ASTRA Award ausgezeichnet - Dramaserie linear auf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar - Weitere Sky 1 Highlights im Dezember: die internationale Erfolgskochshow "MasterChef" (immer montags um 20.15 Uhr) und die opulenten Serienhighlights zu Weihnachten "Victoria" (ab 25.12. um 20.15 Uhr) und "Medici: Masters of Florence" (ab 27.12. um 21.15 Uhr)

Wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann Harry wird Bea Smith (Danielle Cormack) im Frauengefängnis "Wentworth" in New South Wales inhaftiert. Dort muss sich die junge Frau gegen gewalttätige Mithäftlinge und Wärter behaupten. Der tägliche Kampf ums Überleben in der Gefängnishierarchie beginnt. Die australische Erfolgsserie ist in Erstausstrahlung ab Mittwoch, 7. Dezember um 20.15 Uhr in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Die packende Dramaserie ,Wentworth' ist das erfolgreiche Remake der Serie ,Prisoner Cell Block H'. Seit dem Start 2013 wurde die Serie bereits zweimal in Folge mit dem australischen ASTRA Award als beste Dramaserie ausgezeichnet. Für uns Grund genug, die spannende Serie als deutsche Erstausstrahlung auf Sky 1 zu zeigen."

Bea Smith landet wegen versuchten Mordes an ihrem gewalttätigen Ehemann im berüchtigten Gefängnis "Wentworth". Schon nach kurzer Zeit lernt sie den gefährlichen Gefängnisalltag kennen: Die Direktorin Meg Jackson (Catherine McClements) lässt die rivalisierenden Insassinnen Franky Doyle (Nicole da Silva) und Jacs Holt (Kris McQuade) aufeinander los. In dem düster-beklemmenden Gefängnisdrama um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss, werden menschliche Abgründe, aber auch Werte wie Zusammenhalt und Freundschaft aufgegriffen.

Originaltitel: "Wentworth", Dramaserie, Australien 2013. Erste Staffel, zehn Episoden. Regisseur: Kevin Carlin. Darsteller: Danielle Cormack, Kate Atkinson, Celia Ireland, Shareena Clanton, Robbie Magasiva, Nicole da Silva. Ab 7. Dezember immer mittwochs in Doppelfolgen um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.

