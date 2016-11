Das Finale im Race to Dubai: Die DP World Tour Championship exklusiv live bei Sky

Unterföhring (ots) -

-Das Saisonfinale auf der European Tour mit den 60 Top-Spielern des Jahres von Donnerstag bis Sonntag exklusiv live -Henrik Stenson, Rory McIlroy, Danny Willett und Alex Noren können die europäische Jahreswertung noch gewinnen -Martin Kaymer und Bernd Wiesberger wollen unter die Top-10 16. November 2016 - Vor zwölf Monaten begann bei der Alfred Dunhill Championship in Südafrika das Race to Dubai. Nach 48 Turnieren in 27 Ländern auf fünf Kontinenten haben sich 60 Spieler für die letzte Etappe der European Tour in Dubai qualifiziert. Doch nur vier von ihnen haben noch die Chance, die europäische Jahreswertung zu gewinnen. Die besten Aussichten haben die beiden Major-Sieger 2016: Open Champion Henrik Stenson und Masters-Gewinner Danny Willett. Alex Noren und Rory McIlroy haben nur Außenseiterchancen. McIlroy winkt im Jumeirah Golf Estates dafür ein anderes Ziel: "Ich weiß, dass ich mit einem Sieg in Dubai die neue Nummer eins der Welt werde. Es ist ein großer Anreiz für mich, diese Position zurückzubekommen", sagt der Nordire, der im vergangenen Jahr sowohl das Turnier als auch die europäische Jahreswertung gewann. Unter die Top-10 im Race to Dubai wollen Martin Kaymer und Bernd Wiesberger vorstoßen. Deutschlands Top-Golfer und zweimaliger Major-Sieger Kaymer liegt aktuell auf Rang 14, die österreichische Nummer eins Wiesberger ist 11. Sky überträgt an allen vier Tagen fünf Stunden exklusiv live aus Dubai, von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr, am Finalsonntag von 8.30 bis 13.30 Uhr. Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren. Über Sky Deutschland: Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell