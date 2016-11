Sport meets Entertainment: Frank Buschmann kommt zu Sky

Unterföhring (ots) -

- Ab Frühjahr 2017 moderiert er auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 "A League of Their Own", die erste Sport-Comedy-Show im deutschen und österreichischen Fernsehen

- Ab der Saison 2017/18 wird er für Sky Sport als Fußball-Kommentator im Einsatz sein und im Sport exklusiv für Sky arbeiten

- Frank Buschmann: "'A League of Their Own' ist ein Format, das Sportverrückte und Menschen, die gerne lachen, ansprechen wird"

Frank Buschmann wechselt zu Sky. Ab der Saison 2017/18 ist der 51-Jährige als Kommentator in den Fußball-Übertragungen von Sky im Einsatz und wird im Sport exklusiv für Sky arbeiten. Darüber hinaus wird er auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 zu sehen sein und dort ab Frühjahr 2017 als Moderator durch "A League of Their Own", die erste Sport-Comedy-Show im deutschen und österreichischen Fernsehen, führen.

Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland: "Wie kaum eine andere Persönlichkeit im deutschen Fernsehen steht Frank Buschmann für hohe Sportkompetenz und große Unterhaltung. Sky und Buschi - das passt einfach! Deshalb freuen wir uns sehr, ihn nicht nur als Stimme bei Sky Sport, sondern auch als Gesicht unseres neuen Entertainmentsenders Sky 1 zu begrüßen. Unsere Zuschauer dürfen gespannt sein."

Frank Buschmann: "Ich freue mich tierisch über die Zusammenarbeit mit Sky. Sport ist für mich auch immer Unterhaltung. Vor allem 'A League of Their Own' ist ein Format, das Sportverrückte und Menschen, die gerne lachen, ansprechen wird. Wir haben gemeinsam eine Menge vor!"

Derzeit ist der 51-Jährige für ProSiebenSat.1 und Telekom Basketball tätig und kommentiert dort neben Live-Sport auch zahlreiche Unterhaltungsformate, darunter unter anderem "Schlag den Star". Darüber hinaus kommentiert er auch die RTL-Sendung "Ninja Warrior Germany". Zwischen 1993 und 2013 arbeitete er als Kommentator und Moderator für SPORT1 bzw. das DSF. Mit "Am Ende kackt die Ente" schaffte er es 2014 als Buch-Autor in die Spiegel-Bestsellerliste.

Der 51-jährige Diplom-Sportwissenschaftler gilt nicht nur unter Fans, sondern auch unter den Sportlern als einer der beliebtesten Sport-Reporter Deutschlands. Unter anderem gewann er 2015 und 2013 den Deutschen Sportjournalistenpreis (vormals Herbert Award) als bester Kommentator, über dessen Vergabe ca. 20.000 Aktive entscheiden.

"A League of Their Own" - die erste Sport-Comedy-Show im deutschen Fernsehen

Basierend auf dem britischen Original "A League of Their Own" wird Frank Buschmann in der deutschsprachige Adaption des Erfolgsformats in jeder Ausgabe der wöchentlichen Sendung zwei Teams bestehend aus jeweils drei Prominenten begrüßen. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste ihr sportliches Wissen, Geschick und auch ihre Fitness unter Beweis stellen. "A League of Their Own" unterhält die Zuschauer in Großbritannien seit 2010 und verbindet wie kein anderes Format Sport, Comedy und Entertainment. Durch die bislang 125 Episoden führte dort der Komiker James Corden, der auch die "Late Late Show" in den USA moderiert und durch die "Carpool Karaoke" - unter anderem mit First Lady Michelle Obama - Berühmtheit erlangte.

Über Sky 1:

Mit Sky 1 präsentiert Sky ab 3. November exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über die Services Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell