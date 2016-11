Zee.One zieht erfolgreiche Startbilanz nach 100 Tagen

Unterföhring (ots) -

- Serien wie "Jodha Akbar" und Filme wie "Ein göttliches Paar" punkten bei den Zuschauer, vor allem Frauen lieben Deutschlands ersten Bollywood-Sender - Der junge Sender erreicht im Oktober Tagesmarktanteile von bis zu 0,4 Prozent bei den 14-49-Jährigen - Jodha Akbar erzielte im Oktober Marktanteile von bis zu 15,7 Prozent bei den 20-29-jährigen Frauen

München - 02. November 2016: "I feel Bollygood" sagen seit Ende Juli dieses Jahres viele Zuschauer und schalten regelmäßig den neuen TV-Sender Zee.One ein. Die werktägliche Serie "Jodha Akbar" hat sich dabei zum Publikumsliebling entwickelt. Die Episode am 5. Oktober kam auf 35.000 Zuschauer und einen Spitzenmarktanteil von 1,9 Prozent in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen . Bei den Frauen von 20 bis 59 Jahren lag sie am selben Tag bei sehr guten 2,2 Prozent. Sehr gute 15,7 Prozent fuhr die Episode bei den 20-29-jährigen Frauen ein. Im August und September wurden sogar Werte von über 19 % erzielt.

Der stärkste Tag im Oktober war Samstag, 8. Oktober mit einem außerordentlich guten Tagesmarktanteil von 0,4 Prozent in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. In der Kernzielgruppe der 20-59-Jährigen Frauen kam Zee.One auf einen Marktanteil von 0,6 Prozent. Bei den 20-29-Jährigen Frauen erreichte Zee.One an diesem Tag außerordentlich gute 1,1 Prozent.

Für den hervorragenden Marktanteil sorgte auch Asiens Superstar und Zee.Ones Markenbotschafter Shah Rukh Khan. Um 19.45 Uhr begeisterten sich die Zuschauer für den Film "Ein göttliches Paar" mit ihm in der Hauptrolle. Die Liebesgeschichte erzielte bei den 14-49-Jährigen einen Markanteil von 0,9 Prozent. In der Zielgruppe der 20-59-Jährigen Frauen waren es 1,1 Prozent! Die jungen Frauen sorgten für einen Rekord: Bei den 20-29-Jährigen betrug der Marktanteil den Spitzenwert von 2,8 Prozent!

Im Monat Oktober kommt Zee.One auf einen Marktanteil von 0,1 Prozent in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. In der Kernzielgruppe der 20-59-Jährigen Frauen sind es 0,2 Prozent Marktanteil, bei den jüngeren Frauen (20-29 Jahre) liegt der Marktanteil bei 0,3 Prozent. Friederike Behrends, CEO Asia TV GmbH (Zee TV): "Bollywood-Serien wie "Jodha Akbar" und Filme wie "Ein göttliches Paar" zeigen, dass unser einzigartiger Bollywood-Sender beim Publikum gut ankommt. Wir sind überzeugt, diesen Erfolg ausbauen zu können und noch viele Zuschauer für Zee.One zu begeistern."

Qualitätsumfeld zur Ansprache einer markenaffinen weiblichen Zielgruppe

Sky Media ist Vermarkter von Zee.One und bietet Werbetreibenden mit dem frei empfangbaren Bollywood Sender eine neue, innovative und einzigartige Entertainment- und Lebensgefühl-Marke für die feminine Mediengeneration. Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Zee.One hatte einen sehr guten Start mit ordentlichen Reichweiten nach kurzer Laufzeit. Dabei konnte insbesondere die Kernzielgruppe der 20-59-Jährigen Frauen erreicht werden. Zudem bestätigt die Integration namhafter Marken bereits zum Start die hohe Attraktivität des Senders mit frauenaffiner Unterhaltung."

"Anhand von Sendern wie Zee One erkennen wir die steigende Relevanz von Zielgruppensendern und dass sich die Zuschauer zunehmend Formate anschauen, die sie auch wirklich interessieren. Entsprechend positiv hat sich in den letzten Jahren die Sehbeteiligung dieser Sender entwickelt", betont Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media.

Über Zee.One

Zee.One ist ein Entertainment-Sender mit hochwertigen Produktionen aus Bollywood. Zee.One zeigt eine breite Vielfalt an Filmen und Serien, fast alle davon sind deutsche TV-Premieren. Das Programm umfasst alle Genres - von Romance, Comedy bis Action. Zee.One ist seit 29. Juli 2016 rund um die Uhr frei empfangbar über Satellit und Kabel.

Über Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) Zee Entertainment Enterprises Limited ist eines der führenden indischen Medien- und Entertainment-Unternehmen. Zum Portfolio zählen 33 indische und 38 internationale TV-Kanäle sowie acht HD-Sender. Mit weltweit rund 220.000 Stunden Programm zählt es zu den größten Produzenten und Vertriebsunternehmen von Hindi-Programmen. Mit seiner starken internationalen Präsenz unterhält ZEE rund eine Milliarde Menschen in 171 Ländern.

Über Sky Media:

Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 33 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 17 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

