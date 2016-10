Schutz vor Viren und Zombies - Kaspersky Lab sponsert "The Walking Dead" auf Fox

Unterföhring (ots) -

- Experte für Cyber-Sicherheit verlängert Trailer- und Programmsponsoring für Staffel 7 und bucht umfassendes Multiscreen-Paket - Erfolgsserie wird am 24. Oktober 2016 auf Fox und per Abruf auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket fortgesetzt - Staffel 6 der Fox-Serie war die erfolgreichste in der Serienhistorie von Sky: 10,5 Millionen Kontakte, Reichweitenplus von knapp 21 Prozent gegenüber Staffel 5 - Holger Suhl, General Manager DACH, Kaspersky Lab: "Für Kaspersky Lab ist das Erfolgsformat das ideale Werbeumfeld, um das Bewusstsein der Zuschauer für das Thema Cyber-Sicherheit zu schärfen und potenzielle Kunden zu aktivieren."

Unterföhring, 17. Oktober 2016 - Nach erfolgreicher Zombiejagd bei der letzten Staffel verlängert Kaspersky Lab sein Engagement bei "The Walking Dead". Der internationale Experte für Cyber-Sicherheit hat erneut ein Trailer- und Programmsponsoring, das jeweils aus 10-sekündigen Sponsoring-Elementen besteht, beim Fox-Vermarkter Sky Media für die gesamte Staffel 7 gebucht. Die mit Spannung erwarteten neuen Folgen werden auf Fox ab dem 24. Oktober ausgestrahlt - jeweils montags um 21.00 Uhr, weniger als 24 Stunden nach der US-Premiere. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die Episoden auch per Abruf via Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar. Um die Wartezeit bis zur Rückkehr von Rick Grimes und den Untoten zu verkürzen, sind bereits jetzt alle bisherigen sechs Staffeln der erfolgreichen Fox-Dramaserie auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.

Sky Media hat in den letzten Monaten seine digitalen Vermarktungsprodukte ausgebaut und bietet seit September auch digitale Werbeflächen für Fox HD, National Geographic und Nat Geo Wild an. Kaspersky Lab hat in diesem Zuge ein umfassendes Multiscreen-Paket, bestehend aus Pre-Rolls auf Sky Go und Sky On Demand, belegt.

",The Walking Dead' auf Fox zieht seit Jahren Millionen von Serienfans in seinen Bann. Für unsere Marke ist das Erfolgsformat das ideale Werbeumfeld, um das Bewusstsein der Zuschauer für das Thema Cyber-Sicherheit zu schärfen und potenzielle Kunden zu aktivieren. Deshalb haben wir unser Engagement verlängert und freuen uns auf die neue Staffel", betont Holger Suhl, General Manager DACH von Kaspersky Lab.

Zombies auf Rekordjagd

Staffel 6 der US-Erfolgsserie "The Walking Dead", die vom 12. Oktober 2015 bis zum 4. April 2016 auf Fox ausgestrahlt wurde, erzielte eine Kontaktsumme von 10,5 Millionen Kontakten und war damit die erfolgreichste Staffel in der Seriengeschichte. Die Vorgängerstaffel 5 übertraf sie um 20,7 Prozent. Staffel 5 der Serie, die in der Zeit vom 13. Oktober 2014 bis zum 5. April 2015 lief, erreichte eine Kontaktsumme von 8,7 Millionen Kontakten. Die reichweitenstärkste Episode von Staffel 6 war "The Next World - Nicht das Ende", die linear am 22. Februar 2016 lief, mit insgesamt 814.000 Kontakten. Die erfolgreichste Episode von Staffel 5, Episode 2, hatte 625.000 Kontakte erzielt.

Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media: "Die Vertragsverlängerung von Kaspersky Lab beweist, dass Fox über die beste Zielgruppe verfügt. Nur mit Sky Media können Marken wie Kaspersky Lab eine so markenaffine und qualitätsorientierte Zielgruppe erreichen, die sich zudem intensiv mit Werbung auseinandersetzt."

Über Sky Media:

Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 33 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 17 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über Fox:

Fox ist ein Seriensender und die erste Adresse für alle Fans von Drama, Crime, Horror, Fantasy und Science-Fiction in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die deutschen TV-Premieren von Erfolgsserien wie "The Walking Dead", "American Horror Story" und "Wayward Pines" fanden auf Fox statt. Der Seriensender gehört mit über 7 Millionen empfangenden Haushalten zu den am besten verbreiteten deutschsprachigen Pay-TV-Sendern überhaupt. In Deutschland ist Fox über Sky, Vodafone Kabel Deutschland, Deutsche Telekom, Unitymedia sowie über M7 zu abonnieren, in der Schweiz über UPC und Teleclub und in Österreich über Sky, UPC Austria und A1 Telekom Austria. Fox Networks Group ist ein Tochterunternehmen der 21st Century Fox. Das Medienunternehmen betreibt und vertreibt weltweit über 300 Pay-TV-Sender in 45 Sprachen und erreicht damit 1,7 Milliarden Zuschauer. In Deutschland betreibt das Unternehmen die Sender Fox, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo People und Baby TV. Deutschland-Sitz ist in München.

