Sky Sport News HD zeigt zum Start im Free-TV das Bundesliga-Spiel des 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München live und frei empfangbar

- Das Freitagsspiel des 13. Bundesliga-Spieltags zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München am 2. Dezember live auf Sky Sport News HD

- Ab dem 1. Dezember ist Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender für alle Sportfans frei empfangbar

- Roman Steuer: "Mit der Live-Übertragung hoffen wir, viele Menschen zu erreichen, die zum ersten Mal einschalten."

Ab dem 1. Dezember 2016 wird Sky Sport News HD zum Free-TV-Sender. Auf den Tag genau fünf Jahre nach Aufnahme des Sendebetriebs wird Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar ausgestrahlt.

Zum Start dürfen sich die Sportfans und insbesondere alle Fußballfans in Deutschland auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Am Freitagabend, 2. Dezember wird die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München am 13. Bundesliga-Spieltag nicht nur für Sky Kunden auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Go, sondern anlässlich des Free-TV-Starts ausnahmsweise auch auf Sky Sport News HD für alle Zuschauer frei empfangbar live übertragen.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland: "Mit der frei empfangbaren Live-Übertragung der Bundesliga-Begegnung zwischen Mainz und dem FC Bayern auf Sky Sport News HD sichern wir dem Sender zur Free-TV-Premiere die Aufmerksamkeit aller Sportinteressierten und hoffen, viele Menschen zu erreichen, die zum ersten Mal einschalten. Unser 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist einzigartig im deutschen und österreichischen Fernsehen. Er wird sich in Zukunft über den Kreis der Sky Kunden hinaus großer Beliebtheit erfreuen und künftig die erste Adresse für topaktuelle Sportinformationen sein."

Sky Sport News HD wird ab dem 1. Dezember allen Zuschauern über alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) zur Verfügung stehen und nicht mehr Bestandteil des Sky Abonnements sein. Auch im Free-TV wird der Sender im Rolling-News-Prinzip umfassend und topaktuell aus der Welt des Fußballs und des gesamten Sports berichten - 24 Stunden täglich, sieben Tage pro Woche.

