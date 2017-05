Palina Rojinski in JOY: "Das Wichtigste: Ich schminke mich immer, wirklich immer ab!"

München (ots) - Wow-Haare, schimmernde Porzellanhaut und Knaller-Lippen - Palina Rojinski ist immer top gestylt. In JOY (6/2017, EVT 05.05.) verrät die beliebte Moderatorin ihre Beauty-Secrets für einen frischen, strahlenden Look.

Besonders ihre Haare benötigen viel Pflege. "Meine Haare werden beim vielen Stylen stark beansprucht", so der TV-Liebling in JOY. Damit Glanz und Volumen nicht verloren gehen, wäscht Palina ihre Wallemähne täglich und gönnt sich einmal pro Woche eine Haarkur. Mit Erfolg. Ihr roter Schopf ist schon längst zu ihrem Markenzeichen geworden.

Auch wenn Palina im TV immer durchgestylt ist, mag sie es in ihrer Freizeit eher natürlich und benutzt nicht viele Beautyprodukte. "Privat trage ich wenig Make-up, aber mit ein bisschen Lippenstift sehe ich immer direkt frischer aus!" Und ihr Geheimnis für ihren schönen Teint? "Das Wichtigste: Ich schminke mich immer, wirklich immer ab! Meine Haut reinige und kläre ich mit Mizellenwasser, damit geht's superschnell. Morgens entferne ich dann noch abgestorbene Hautschüppchen mit einem Peeling. Ansonsten benutze ich Tages- und Augenpflege und gönne mir ab und zu eine Gesichtsmaske."

