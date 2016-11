Barbara Meier (30) in JOY: Abnehmen klappt auch ohne strikte Diät

JOY-Cover der Ausgabe 12/2016 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/32925 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, JOY/JOY" Bild-Infos Download

München (ots) - Seitdem Barbara Meier (30) die zweite Staffel von "Germany's next Topmodel" gewann, ist ihre Figur immer in Topform. In der neuen JOY (EVT 04.11.) verrät das Model, wie es so fit und schlank bleibt. Für eine Modelfigur ist regelmäßige Bewegung wichtig, deswegen macht die 30-Jährige vier- bis fünfmal die Woche Sport: Joggen, Rollschuhlaufen, Stand-Up-Paddling oder Wandern. Ihr Tipp, wie man den inneren Schweinehund überwindet? "Ich verabrede mich mit Freunden zu Sport-Dates. So sage ich seltener ab, als wenn ich alleine trainiere."

Die rothaarige Schönheit versucht aber auch, so viel Bewegung wie möglich in ihren normalen Alltag einzubauen. Sie geht lieber zu Fuß geht, anstatt die Treppe zu nehmen oder macht täglich 10.000 Schritte. So klappt es auch ganz einfach mit dem Abnehmen. Barbara Meier erzählt: "In meinem Buch 'Dein Weg zum Glücksgewicht' zeige ich, dass Abnehmen auch ohne strikte Diät klappt. Zum Beispiel mit mehr Bewegung in Alltag."

Auch beim Essen schränkt sie sich nicht zu sehr ein, sondern achtet lieber auf eine gesunde Ernährung. "Ich verbiete mir nichts ganz, versuche aber, Zucker, leere Kohlenhydrate und Fertigprodukte so oft es geht zu vermeiden." Zum Frühstück isst das Model am liebsten Vollkornbrötchen mit Avocado und Radieschen oder auch mal Rührei, Gemüsesticks oder Beeren. Nach dem Workout verwöhnt sie sich am liebsten mit einer selbstgemachten Gesichtsmaske aus Avocado, Honig und Joghurt.

