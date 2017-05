"And the winner is..." - Monster wird als bestes Jobportal ausgezeichnet

Monster als Beste Jobportal ausgezeichnet. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/31973 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Monster Worldwide Deutschland GmbH/THOMAS ECKE/BERLIN" Bild-Infos Download

Eschborn (ots) - Über 20.000 Kundenmeinungen haben entschieden: Monster gehört zu Deutschlands besten Online-Portalen 2017

- Große Verbraucherumfrage vom Deutschen Institut für Service-Qualität und n-tv prüft Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt der Preisträger

Monster gehört zu den Preisträgern des Awards "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-PORTALE 2017". Insgesamt 33 Kategorien wurden gestern Abend in Berlin prämiert: Darunter Monster in der Kategorie "Beste Jobportale".

Der Preis wurde erstmalig vom Nachrichtensender n-tv gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Grundlage ist eine umfangreiche Befragung von deutschen Konsumenten, bei der über 20.000 Kundenmeinungen eingeholt wurden. Mehr als 350 Unternehmen erhielten ausreichend Stimmen, um in die Einzelauswertung eingehen zu können. Bewertet wurden neben dem Angebot und der Leistung der Online-Portale auch der Kundenservice und Internetauftritt.

Die Verbraucher - und im Fall von Monster - die Jobsuchenden nutzen immer mehr das Angebot von Online-Portalen. Dies zeigt auch die aktuelle Studienreihe "Recruiting Trends" des Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) der Universität Bamberg in Zusammenarbeit mit Monster: Rund 77 Prozent der Karriereinteressierten nutzen Internet-Stellenbörsen zur Jobsuche.*

"Diese Auszeichnung ist ein großer Erfolg für uns und eine wichtige Bestätigung, dass wir mit unseren Initiativen auf dem richtigen Weg sind", berichtet Marc Irmisch-Petit, Vice President General Manager bei Monster, der bei der feierlichen Preisübergabe in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz dabei war und den Award persönlich entgegen nahm. "Denn es hat für uns höchste Priorität, den Jobsuchenden die Unterstützung und den Service zu bieten, die sie brauchen, um den richtigen Job zu finden und sie auf ihren Karrierewegen zu begleiten."

*Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2017 wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 12,6%) und die 1.000 größten Unternehmen aus dem Mittelstand (Rücklaufquote 8,8%) aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten des Nutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 3.400 Stellensuchenden und Karriereinteressierten verglichen. Für einen umfassenden Überblick wurden zudem Analysen der Top 300 Unternehmen aus der Branche IT (Rücklaufquote 12,3%) durchgeführt. Die Verteilung der Stichproben der jeweiligen Studienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister von Bisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl und Branchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheit repräsentativ.

