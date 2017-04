GoodVibes: Eine gute Beziehung zum Boss sorgt für ein Gefühl von Sicherheit im Job

Eschborn (ots) - Globale Monster Umfrage bestätigt, dass eine gute Beziehung zu Vorgesetzen 33 Prozent der deutschen Monster-Nutzer ein Gefühl von Jobsicherheit gibt

- US-Amerikaner allerdings fühlen sich erst sicher im Job, wenn sie Beförderungen bekommen - Ob das Unternehmen finanziell gut da steht, spielt bei der Jobsicherheit so gut wie keine Rolle

Finanzkrise im Unternehmen: Mitarbeiter fürchten sofort um ihren Job... möchte man zumindest meinen. Die aktuelle internationale Monster-Umfrage ergibt allerdings, dass für nur neun Prozent der deutschen Befragten eine gute wirtschaftliche Situation im Unternehmen der Garant für eine hohe Sicherheit im Job ist. Bei der Frage, was einem im Job am meisten das Gefühl von Sicherheit gibt, ist es bei den Deutschen tatsächlich mit 33 Prozent die gute Beziehung zum Manager. Wenn Vorgesetzte eine wertschätzende und offene Haltung entgegenbringen, fürchten Mitarbeiter weniger um ihren Job als bei einer spürbaren "Jeder ist ersetzbar"-Mentalität.

Die Ergebnisse der globalen Monster-Umfrage im Überblick

Was gibt Ihnen die höchste Jobsicherheit?

Ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten: 33%(DE), 26%(US), 29%(Global)

Regelmäßige Gehaltserhöhungen, z.B. einmal im Jahr oder häufiger: 28%(DE), 11%(US), 17%(Global)

Kontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, z.B. Beförderungen: 23%(DE), 43%(US), 34%(Global)

Die gute wirtschaftliche Situation meines Arbeitgebers: 9%(DE), 16%(US), 16%(Global)

Nichts von den genannten: 7%(DE), 4%(US), 3%(Global)

Internationale Unterschiede lassen sich vor allem beim Ländervergleich zu den USA erkennen. Während die Deutschen als Einfluss für höchste Jobsicherheit das Verhältnis zum Boss sehen (33 Prozent), fühlen sich Amerikaner (43 Prozent) sicher im Job, wenn sie kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten wie beispielsweise Beförderungen. Deutsche sehen auch mit 28 Prozent regelmäßige Gehaltserhöhungen als wichtig, um sich sicher im Job zu fühlen - jedoch lediglich 11 Prozent der Amerikaner stimmen dem zu. Bei einem globalen Durchschnittswert von 18 Ländern liegen die Beförderungen und Weiterbildungsmöglichkeiten mit 34 Prozent auf Rang 1.

Auf was müssen Arbeitnehmer nun achten, um sich wertgeschätzt und sicher im Job zu fühlen? Vorgesetzte können eine absolute Jobgarantie niemals versprechen, allerdings können sich beide Seiten um ein vertrauensvolles Klima und wertschätzende Kommunikation im Arbeitsalltag bemühen. Denn "good vibes"zwischen Boss und Team sorgt dabei nicht nur für ein Gefühl der Jobsicherheit, sondern steigert auch die Motivation und Produktivität - von allen.

Über Monster Deutschland:

Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privaten Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service- und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20 Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietet umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung, Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster die Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster Technologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich voran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH ist Eschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in New York. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie die Website www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc. , finden Sie unter http://about-monster.com.

Deutsche Presseinformationen finden Sie unter http://info.monster.de.

Ansprechpartner für die Medien:

Original-Content von: Monster Worldwide Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell