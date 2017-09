Rheinische Post: Lambsdorff: "Macrons Eurozonenbudget wird es mit der FDP nicht geben"

Düsseldorf (ots) - Der Vize-Präsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), hat die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Weiterentwicklung Europas in Teilen kritisiert. "Die Rede von Präsident Macron war mutig und erfrischend", sagte Lambsdorff der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Allerdings vertraut der französische Präsident zu sehr auf den Staat und neue Steuern. Das Problem in Europa ist jedoch nicht der Mangel an Geldern, sondern an Reformen", sagte der FDP-Politiker. "Ein Eurozonenbudget wird es deshalb mit den Freien Demokraten nicht geben", sagte Lambsdorff.

