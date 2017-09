Rheinische Post: FDP setzt auf Signal für Jamaika durch neue Sitzordnung

Düsseldorf (ots) - Um eine Platzierung neben der AfD zu vermeiden, will die FDP im neuen Bundestag in der Mitte des Plenarsaals zwischen den möglichen künftigen Koalitionspartnern Union und Grünen sitzen. Nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Parteikreise wollen die Liberalen das im sogenannten "Vor-Ältestenrat" zur Sprache bringen. Darin haben Union, FDP und Grüne zusammen die Mehrheit und können auch eine veränderte Sitzordnung durchbringen. Nach den Attacken von Grünen und Union im Wahlkampf auf die FDP wäre das ein willkommenes Signal für ein Zusammenrücken, hieß es aus dem FDP-Vorstand. Zuvor hatte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner auch im übertragenen Sinne den "Platz in der Mitte des Bundestages" für die FDP beansprucht.

