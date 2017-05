Rheinische Post: Nato hofft auf bilaterale Klärung im Streit zwischen Deutschland und der Türkei

Düsseldorf (ots) - Die Nato hält sich aus dem Streit seiner Mitgliedsländer Deutschland und Türkei um das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete in Incirlik heraus. "Dies ist eine bilaterale Angelegenheit zwischen Deutschland und der Türkei", sagte ein Nato-Offizieller der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Wir hoffen, dass sie durch bilaterale Gespräche zwischen den beiden Ländern gelöst werden kann", fügte der Nato-Vertreter hinzu. Sicherlich hätten alle Alliierten ein gemeinsames Interesse an der Bekämpfung des IS.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell