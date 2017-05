Rheinische Post: Fortuna-Boss Schäfer und Trainer Tuchel vor Wechsel zu Bayer 04

Düsseldorf (ots) - Fortuna Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer steht nach Informationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vor dem Abschied beim Zweitligisten. Der 41-Jährige, der erst im März 2016 von Dynamo Dresden an den Rhein gewechselt war, wird demnach zur kommenden Saison eine führende Position bei Bundesligist Bayer Leverkusen übernehmen. Zudem hat Bayer Leverkusen seine Fühler nach Thomas Tuchel ausgestreckt. Im Büro von Reiner Calmund soll ihm eine Offerte seitens des Werksklubs unterbreitet worden sein. Tuchel steht zwar noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag, doch scheint das Verhältnis zu BVB-Chef Hans-Joachim Watzke derart zerrüttet und irreparabel, dass der eigentlich bis 2018 laufende Vertrag von Tuchel aufgelöst werden soll. Leverkusen hatte am Wochenende bekanntgegeben, dass der Vertrag von Tayfun Korkut nicht verlängert wird.

