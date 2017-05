Rheinische Post: Funkel hält Aufstieg von Fortuna Düsseldorf 2018 für möglich

Düsseldorf (ots) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel formuliert nach dem fast gesicherten Klassenerhalt in der Zweiten Liga für die kommende Saison deutlich höhere Ziele. "Wenn es gelingt, die jungen Spieler zu halten, dazu vier oder fünf gute Leute dazu zu holen dann kann auch unser Anspruch sein, nächstes Jahr aufzusteigen", sagte Funkel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Dass es in der Klubführung auch Stimmen gibt, die eine Trennung vom 63-Jährigen zum Saisonende befürworten, lässt Funkel nach außen hin kalt. "Wenn das so sein sollte, kann ich es auch nicht ändern. Das ist nicht meine Entscheidung." Auf ihn sei jedenfalls niemand wegen einer bevorstehenden Trennung zugekommen. "Wir haben ja auch noch ein wichtiges Spiel, danach sehen wir weiter." Funkel setzt in jedem Fall darauf, dass Fortunas Bekenntnis zu mehr Kontinuität bei den handelnden Personen nicht zuletzt für den Trainerposten gilt. "Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam die Gelegenheit bekommen, das in die Tat umzusetzen. Ich bin mit Leib und Seele Trainer von Fortuna Düsseldorf", sagte er.

