Rheinische Post: Spahn will NRW-Wahlkampfthemen auch im Bundestagswahlkampf nach vorne stellen

Düsseldorf (ots) - CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn rät seiner Partei, das Erfolgsmodell des NRW-Wahlkampfs auch im Bundestagswahlkampf zu nutzen. "Wir haben in NRW mit Armin Laschet einen klaren inhaltlichen Fokus auf innere Sicherheit und mehr wirtschaftliche Dynamik gelegt", sagte Spahn der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Die Themen sollten wir auch mit in die Bundestagswahl nehmen und nach vorne stellen."

