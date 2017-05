Rheinische Post: Bosbach: Merkels Korrekturen haben bei der NRW-Wahl geholfen

Düsseldorf (ots) - Der neue Sicherheits-Experte der NRW-CDU, Wolfgang Bosbach, sieht auch in den Korrekturen der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Ursache für den Wahlsieg der CDU in NRW. "Wenn Frau Merkel im vergangenen Jahr nicht die notwendigen Korrekturen in der Flüchtlingspolitik vorgenommen hätte, wäre dieses Wahlergebnis in NRW nicht möglich gewesen", sagte Bosbach der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Montagausgabe). Die Kanzlerin war wegen ihrer liberalen Flüchtlingspolitik zunächst in die Defensive geraten. Später hatte sie sich unter anderem für die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftstaaten sowie konsequente Abschiebungen auch nach Afghansitan eingesetzt.

