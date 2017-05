Rheinische Post: Verkehrsgutachter fordern staatliche Mittel für Taxis auf dem Land

Düsseldorf (ots) - Um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ländlichen, abgehängten Gebieten aufrecht zu erhalten, fordern Verkehrswissenschaftler, künftig Taxi-Betriebe mit staatlichen Mitteln zu unterstützen. Kommunen könnten Taxi-Dienstleistungen öffentlich ausschreiben und bezahlen, heißt es in einem Gutachten für die Grünen-Bundestagsfraktion, das der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Die Bereitstellung von Taxi-Dienstleistungen als ÖPNV "setzt ökonomisch voraus, dass eine Finanzierung der durch Nutzungsentgelte ungedeckten Betriebskosten seitens der öffentlichen Hand erfolgt", so die Gutachter. "Wir brauchen dringend Mindeststandards für das ÖPNV-Angebot auf dem Land", sagte Grünen-Verkehrssprecher Stephan Kühn.

