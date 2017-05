Rheinische Post: RWE holt neue Chefs für Konzerntöchter Power und Generation

Düsseldorf (ots) - Der RWE-Konzern baut die Spitze seiner Töchter Power und Generation um: Frank Weigand, bisher Finanzchef, soll Chef der RWE Power AG werden und für 11.000 Mitarbeiter verantwortlich sein. Roger Miesen, bisher Vorstand für Steinkohle, Gas, Biomasse und Kernenergie, soll neuer Chef der RWE Generation SE (2500 Mitarbeiter) werden, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. So sollen es die Aufsichtsräte der Unternehmen beschließen. Bisher führte Matthias Hartung die beiden Töchter in Personalunion, sein Vertrag läuft zum Jahresende aus.

RWE-Sprecherin Stephanie Schunck sagte der Redaktion: "Es ist vorgesehen, die Personalunion im Vorstand der beiden heute schon selbstständigen RWE Erzeugungsgesellschaften, Power und Generation, aufzuheben, wenn der heutige CEO Matthias Hartung Ende dieses Jahres in den planmäßigen Ruhestand geht." Beide Gesellschaften können dann noch flexibler agieren. "Alle damit zusammenhängenden Personalien möchten wir aber nicht kommentieren, denn sie stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsgremien."

