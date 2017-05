Rheinische Post: FDP will Pinkwart erneut zum Minister machen

Düsseldorf (ots) - Im Fall einer Regierungsbeteiligung in NRW will FDP-Chef Christian Lindner den früheren NRW-Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart als Finanzminister ins Landeskabinett schicken und den Energiemanager Andreas Reichel zum Wirtschaftsminister machen. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf FDP-Kreise. Als gesetzt gelten danach außerdem Generalsekretär Joachim Stamp und die Landtagsabgeordneten Angela Freimuth und Yvonne Gebauer. Sie kämen für das Innen-, Justiz- und Schulministerium in Frage. Sollten die Liberalen zweistellig abschneiden, wolle die FDP drei Ministerposten beanspruchen.

