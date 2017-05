Rheinische Post: Seehofer: Soli bis 2025 abschaffen

Düsseldorf (ots) - CSU-Chef Horst Seehofer will ein Ende des steuerlichen Solidaritätszuschlags bis zum Jahr 2025 erreichen. "Die Abschaffung des Soli wollen wir im gemeinsamen Wahlprogramm mit der CDU verankern", sagte Seehofer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Beim Soli stellt sich die Frage, in welchem Zeitraum wir ihn abschaffen. Ich würde das gerne bis 2025 schaffen."

